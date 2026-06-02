مولداوی سفیر روسیه را به دلیل حادثه پهپاد در رومانی احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مولداوی روز سهشنبه سفیر روسیه را به دلیل سقوط پهپاد هفته گذشته در رومانی که منجر به زخمی شدن دو نفر شد، احضار کرد.
در بیانیهای که وزارت امور خارجه مولداوی منتشر کرد، آمده است که کیشیناو یادداشت اعتراضی را به طرف روسی تحویل داده و مسکو را به دلیل این حادثه محکوم کرده و استدلال کرده است که این حادثه توسط یک پهپاد روسی رخ داده است.
در این بیانیه آمده است که چنین اقداماتی «پیامد مستقیم» جنگ روسیه و اوکراین است و «خطرات جدی برای امنیت منطقهای و ایمنی شهروندان» ایجاد میکند. در ادامه آمده است: «جمهوری مولداوی همبستگی کامل خود را با رومانی و افراد آسیبدیده ابراز میکند.»
در این بیانیه از روسیه خواسته شده است که به جنگ خود در اوکراین پایان دهد و نیروهای خود را از خاک اوکراین خارج کند.
بیانیه مولداوی در حالی منتشر شد که جمعه گذشته یک پهپاد که مقامات رومانیایی ادعا میکردند روسی است، به یک بلوک آپارتمانی ۱۰ طبقه در شهر گالاتی برخورد کرد.
در همان روز، رومانی سفیر مسکو در بخارست را احضار کرد، در حالی که رئیس جمهور نیکوسور دن اعلام کرد که کنسولگری روسیه در کنستانتا تعطیل خواهد شد و سرکنسول روسیه در این شهر واقع در جنوب شرقی رومانی را عنصر نامطلوب اعلام کرد.
در پاسخ به این حادثه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از رومانی خواست تا تحقیقاتی انجام دهد و خاطرنشان کرد که پهپادهای اوکراینی قبلاً وارد فنلاند، لهستان و کشورهای بالتیک شده بودند و در ابتدا اتهاماتی را علیه مسکو مطرح کردند، اما تحقیقات به نتایج متفاوتی منجر شد.
منبع: آناتولی