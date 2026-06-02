باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا خانمحمدی؛ رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در جلسهای که باحضور وزیر آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی برگزار شد با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون در مناطق آسیبدیده، اظهار کرد: حضور میدانی نمایندگان در مدرسه «شجره طیبه» و مناطق حادثهدیده موجب امیدآفرینی و دلگرمی مردم، فرهنگیان و خانوادهها شد.
۱۵۰۷ فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی آسیب دید
وی با تشریح خسارات وارده به زیرساختهای آموزشی کشور گفت: در مجموع ۱۵۰۷ فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی از جنگ آسیب دیدهاند که شامل ۱۲۸ مدرسه، ۲۱۹ فضای ورزشی و پرورشی، اردوگاهها، سالنهای ورزشی و سایر فضاهای وابسته به آموزشوپرورش میشود.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در ادامه افزود: بیشترین خسارات در استانهای تهران، اصفهان، خوزستان، کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام، آذربایجان شرقی، فارس و هرمزگان ثبت شده است.
۱۶ مدرسه نیازمند بازسازی کامل یا مقاومسازی اساسی
خانمحمدی با اشاره به شدت آسیبها، اظهار کرد: از میان مدارس آسیبدیده، ۱۶ مدرسه بهطور کامل تخریب شده یا نیازمند مقاومسازی اساسی هستند.
وی افزود: در تهران، خمین، اصفهان، هرمزگان، آذربایجان شرقی، فارس، کردستان و لرستان بیشترین موارد تخریب جدی مدارس ثبت شده است.
برآورد خسارتها؛ ۳.۷ همت برای بازسازی و جبران آسیبها
رئیس سازمان نوسازی مدارس با اشاره به جمعبندی نهایی کارشناسیها، گفت: برآورد واقعبینانه خسارتهای واردشده به فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی و اردوگاهی حدود ۳.۷ همت است که پس از بررسی با سازمان برنامه و بودجه نهایی شده است.
وی همچنین از وارد شدن ۳۶۶ میلیارد تومان خسارت به تجهیزات آموزشی خبر داد و افزود: این رقم شامل تجهیزات مدارس، اردوگاهها، فضاهای ورزشی و امکانات آموزشی آسیبدیده است.
خسارت ۱۱۳ میلیارد تومانی به دانشگاه فرهنگیان
خانمحمدی گفت: دانشگاه فرهنگیان در سطح کشور حدود ۱۱۳ میلیارد تومان خسارت دیده است.
وی همچنین از آسیبدیدگی تجهیزات و زیرساختهای دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه ملی مهارت خبر داد.
رئیس سازمان نوسازی مدارس با اشاره به راهاندازی پویش مردمی بازسازی مدارس آسیبدیده، اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور و دشواری تأمین منابع دولتی، سامانه «بساز مدرسه» با محوریت پویش «فرشتههای میناب» فعال شد و خیرین و نهادهای مختلف برای بازسازی مدارس آسیبدیده اعلام آمادگی کردند.
وی افزود: آستان قدس رضوی ساخت هشت مدرسه را تقبل کرده که تاکنون پنج مدرسه آن نهایی شده است. همچنین دفتر آیتالله نورمفیدی، مؤسسه اهلبیت ترکیه، دفتر آیتالله حکیم و جمعی از خیرین داخلی و خارجی نیز در بازسازی مدارس مشارکت کردهاند.
۸۴۲ میلیارد تومان از محل کمک خیرین تأمین میشود
خانمحمدی گفت: پیشبینی میشود حدود ۸۴۲ میلیارد تومان از هزینههای بازسازی مدارس آسیبدیده از محل مشارکت خیرین، گروههای جهادی و کمکهای مردمی تأمین شود.
تعمیر ۱۲۸ مدرسه آسیبدیده تا پایان تیرماه
وی با اشاره به برنامه زمانبندی بازسازی مدارس، اظهار کرد: هدفگذاری ما این است که تعمیر و بازسازی مدارس دارای آسیبهای جزئی و متوسط تا پایان تیرماه به اتمام برسد.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور خاطر نشان کرد: بخش عمدهای از ۱۲۸ مدرسه آسیبدیده با مشارکت خیرین و گروههای جهادی در حال بازسازی است.
۱۱ مدرسه تخریبشده تا دهه فجر آماده بهرهبرداری میشود
خانمحمدی گفت: از ۱۶ مدرسهای که نیازمند بازسازی اساسی هستند، پیشبینی میشود ۱۱ مدرسه تا دهه فجر امسال آماده بهرهبرداری شوند.
ساخت ۸ مدرسه جدید به نام شهدای میناب
وی با اشاره به خسارتهای وارده در میناب، اظهار کرد: اگرچه دو مدرسه در این منطقه مورد اصابت قرار گرفت، اما به دلیل کمبود سرانه آموزشی، تصمیم گرفته شد هشت مدرسه جدید به نام شهدای میناب احداث شود.
رئیس سازمان نوسازی مدارس از مشارکت گسترده خیرین در زنده نگه داشتن یاد شهدای میناب خبر داد و گفت: خیرین کشور ساخت یا نامگذاری ۱۶۸ پروژه آموزشی، ورزشی، کتابخانهای و فرهنگی را به نام شهدای میناب برعهده گرفتهاند.
کمبود منابع و تورم، چالش جدی پروژههای عمرانی آموزشوپرورش
خانمحمدی با اشاره به مشکلات مالی موجود، گفت: اگرچه سازمان برنامه و بودجه تخصیص اعتبارات پایان سال را به صورت کامل صادر کرد، اما به دلیل شرایط کشور و محدودیتها، همه منابع مورد نیاز تأمین نشد.
رئیس سازمان نوسازی مدارس از نمایندگان مجلس خواست در صورت اصلاح یا بازنگری بودجه، اعتبارات حوزه آموزشوپرورش و نوسازی مدارس افزایش یابد تا پروژههای نیمهتمام و بازسازی مدارس آسیبدیده بدون مشکل به سرانجام برسد.
منبع: وزارت آموزش و پرورش