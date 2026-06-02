باشگاه خبرنگاران جوان - هادی عیدی‌پور گفت: بعدازظهر امروز، وقوع حریق در سقف شیروانی یک منزل مسکونی دو طبقه در خیابان تختی شیراز، موجب گسیل شدن تیم‌های اطفایی از ایستگاه‌های مختلف به محل حادثه شد. با توجه به بافت منطقه و وزش باد، شعله‌های آتش به‌سرعت در حال سرایت به ساختمان‌های مجاور بود.

او افزود: پس از اعلام گزارش به سامانه ۱۲۵، ۱۹ نیروی متخصص در قالب تیم‌های عملیاتی از ۵ ایستگاه آتش‌نشانی (۱، ۳، ۹، ۱۲ و ۱۹) به همراه ۶ دستگاه خودروی سنگین و نیمه‌سنگین اطفایی به محل اعزام شدند و تیم‌های امدادی بلافاصله پس از رسیدن به صحنه، با اولویت نجات جان ساکنان، عملیات ترکیبیِ تخلیه و اطفای حریق را آغاز کردند.

عیدی‌پور تصریح کرد: به دلیل نوع سازه ساختمان (سقف شیروانی) و خطر گسترش سریع آتش ناشی از وزش باد، با هوشیاری نیرو‌های آتش‌نشان، ۲۰ نفر از اهالی ساختمان‌های اطراف که در معرض خطر جدی بودند، به‌سرعت از محل تخلیه و به نقاط امن منتقل شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز تصریح کرد: با تلاش همه‌جانبه آتش‌نشانان، شعله‌های آتش پیش از آنکه خسارات جبران‌ناپذیری به سازه‌های اطراف وارد کند، تحت کنترل درآمد و عملیات تهویه دود نیز با موفقیت به پایان رسید.

او یادآور شد: این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی یا مصدومیتی به همراه نداشت و هم‌اکنون کارشناسان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز در حال بررسی دقیق علت وقوع این حریق هستند.

منبع: آتش نشانی شیراز