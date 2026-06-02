در سال‌هایی که صنعت بیمه با تحولات فناورانه، تغییر رفتار مشتریان و افزایش پیچیدگی محصولات روبه‌رو است، نیاز به منابع تخصصی، دقیق و در عین حال قابل‌فهم برای فعالان، پژوهشگران و علاقه‌مندان این صنعت بیش از گذشته احساس می‌شود. با وجود رشد بازار بیمه و توسعه فناوری‌های اینشورتک در ایران، زیرساخت‌های محتوایی و آموزشی این حوزه همچنان فاصله قابل‌توجهی با نمونه‌های بین‌المللی دارند؛ در بسیاری از بازارهای توسعه‌یافته، ده‌ها پلتفرم تخصصی آموزشی، رسانه‌ای و داده‌محور به‌صورت مستمر به تحلیل روندها، آموزش مفاهیم بیمه‌ای و تولید دانش تخصصی مشغول‌اند، در حالی که در ایران، منابع متمرکز و به‌روز در این حوزه هنوز محدود است.

در همین راستا، بیمه‌بازار سه بستر محتوایی و آموزشی «بیمه‌پرس»، «ویکی‌بیمه» و «آکادمی بیمه‌بازار» را توسعه داده است؛ بسترهایی که با تمرکز بر تولید محتوای تحلیلی، آموزشی و مرجع، تلاش می‌کنند دسترسی فعالان اکوسیستم بیمه به اطلاعات معتبر، دانش تخصصی و تحلیل‌های روز این صنعت را تسهیل کنند.

آکادمی بیمه‌بازار؛ توسعه آموزش‌های تخصصی بیمه

«آکادمی بیمه‌بازار» بازوی آموزشی این مجموعه است که با رویکردی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی و با هدف توسعه آموزش‌های تخصصی و ارتقای سواد بیمه‌ای راه‌اندازی شده است. این آکادمی با ارائه آموزش‌های کاربردی و رایگان در قالب‌های متنوع، تلاش می‌کند دسترسی به دانش تخصصی صنعت بیمه را برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان تسهیل کند.

محتوای آموزشی آکادمی بیمه‌بازار متناسب با نیاز گروه‌های مختلف طراحی و تولید می‌شود؛ از افرادی که به‌تازگی قصد آشنایی با مفاهیم پایه بیمه را دارند تا فعالان و کارشناسانی که به دنبال به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های حرفه‌ای خود هستند.

آکادمی بیمه‌بازار تاکنون ۱۷۶۸ دقیقه محتوای تخصصی تولید و منتشر کرده است. توسعه فعالیت‌های این آکادمی، در کنار راه‌اندازی ویکی‌بیمه و بیمه‌پرس، بخشی از رویکرد بیمه‌بازار برای گسترش دسترسی به آموزش، دانش تخصصی و محتوای مرجع در صنعت بیمه به شمار می‌رود.

بیمه‌پرس؛ روایت تحولات یک صنعت پویا

در کنار توسعه زیرساخت دانشی، صنعت بیمه نیازمند رصد و تحلیل مستمر تحولات خود نیز هست. مقررات جدید، تغییرات نرخ‌گذاری، ورود فناوری‌های نوین، همکاری‌های بین‌بخشی، گزارش‌های عملکردی و رویدادهای کلان اقتصادی، همگی بر مسیر این صنعت اثرگذارند. با این حال، پراکندگی منابع خبری، دسترسی به تصویری جامع از وضعیت بازار را دشوار کرده است.

بیمه‌پرس با هدف پاسخ به این نیاز آغاز به کار کرده است. این خبرنامه تلاش می‌کند با گردآوری و تحلیل مهم‌ترین اخبار و روندهای صنعت، تصویری شفاف و ساختاریافته از تحولات بازار ارائه دهد. رویکرد این رسانه، صرفاً بازنشر خبر نیست؛ بلکه تمرکز آن بر انتخاب هوشمندانه موضوعات، ارائه زمینه تحلیلی و برجسته‌سازی روندهای اثرگذار است.

بیمه‌پرس بستری برای دنبال‌کردن نبض بازار، سیاست‌گذاری‌ها، نوآوری‌های فناورانه و تغییرات ساختاری خواهد بود. این رسانه می‌کوشد پلی میان تصمیم‌گیران، فعالان صنعت، استارتاپ‌های بیمه‌ای و مخاطبان حرفه‌ای ایجاد کند و به ارتقای کیفیت گفت‌وگوهای تخصصی در این حوزه کمک کند.

ویکی‌بیمه؛ دایره‌المعارفی برای ساده‌سازی مفاهیم پیچیده

ویکی‌بیمه به‌عنوان یک دانشنامه تخصصی بیمه‌ای طراحی شده تا به مرجعی جامع و رایگان برای مفاهیم و اصطلاحات صنعت بیمه تبدیل شود. دورنمای این پروژه، شکل‌گیری بستری مشابه ویکی‌پدیا در حوزه بیمه است؛ مرجعی که بتواند مجموعه‌ای گسترده از مفاهیم، اصطلاحات و دانش تخصصی صنعت بیمه را به‌صورت متمرکز و قابل‌دسترس ارائه کند.

در این بستر، تلاش شده است مفاهیم تخصصی به زبانی شفاف، بی‌طرفانه و مبتنی بر دانش حرفه‌ای ارائه شود؛ به‌گونه‌ای که هم برای عموم مردم قابل‌فهم باشد و هم برای کارشناسان و فعالان صنعت، مرجعی برای استناد محسوب شود.

این دانشنامه موضوعات به‌صورت طبقه‌بندی‌شده ارائه می‌کند تا طیف گسترده‌تری از نیازهای اطلاعاتی مخاطبان را پوشش دهد. هدف نهایی، شکل‌گیری بستری است که بتواند شکاف دانشی میان شرکت‌های بیمه، متخصصان این حوزه و بیمه‌گزاران را کاهش دهد و فهم مشترک‌تری از صنعت بیمه ایجاد کند.

فراتر از فروش بیمه؛ سرمایه‌گذاری بر دانش و آگاهی

بیمه‌بازار در سال‌های فعالیت خود، علاوه بر ایفای نقش به‌عنوان یکی از بازیگران حوزه فروش و مقایسه آنلاین بیمه‌نامه، همواره نگاهی فراتر از فعالیت عملیاتی داشته و تلاش کرده است با ایجاد تجربه‌ای شفاف‌تر و ساده‌تر برای کاربران، به توسعه آگاهی در صنعت بیمه نیز کمک کند.

تجربه تعامل روزانه با هزاران کاربر نشان داده که یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه، نبود دسترسی به محتوای دقیق، قابل‌اعتماد و تخصصی است؛ از همین رو راه‌اندازی ویکی‌بیمه، بیمه‌پرس و توسعه آکادمی بیمه‌بازار، به‌عنوان بخشی از یک مسیر بلندمدت و راهبردی، با هدف تبدیل‌شدن به یک بازیگر دانشی در کنار نقش عملیاتی شکل گرفته است.

بیمه‌بازار بر این باور است که آینده و توسعه پایدار صنعت بیمه، نه‌تنها به نوآوری در محصولات و فناوری، بلکه به سرمایه‌گذاری مستمر بر دانش، شفافیت، گفت‌وگوی تخصصی و ارتقای سطح آگاهی عمومی و تخصصی وابسته است.