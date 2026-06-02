سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که ۱۹۰ حمله به مراکز درمانی و پرسنل درمانی در لبنان را در طول سه ماه گذشته تأیید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان بهداشت جهانی (WHO) روز سهشنبه اعلام کرد که ۱۹۰ حمله به مراکز درمانی و پرسنل درمانی در لبنان را در طول سه ماه گذشته تأیید کرده و هشدار داد که سیستم درمانی این کشور در بحبوحه تشدید خشونتها تحت فشار فزایندهای قرار دارد.
عبدالناصر ابوبکر، نماینده سازمان بهداشت جهانی در لبنان به خبرنگاران در ژنو گفت که از زمان آغاز آخرین تشدید تنشها توسط اسرائیل در ماه مارس، بیش از ۳۴۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۱۰۴۰۰ نفر زخمی شدهاند.
این نماینده گفت: "این ماهها از جمله مرگبارترین ماهها برای لبنان از زمان آغاز درگیری در اکتبر ۲۰۲۳ بودهاند. "
او گفت که حملات به مراکز درمانی منجر به کشته شدن ۱۲۸ نفر از کارکنان درمانی و زخمی شدن ۳۳۲ نفر دیگر شده است.
ابوبکر گفت: «این حملات نه تنها باعث مرگ و نقص عضو میشوند، بلکه مردم را از خدمات درمانی مورد نیازشان، در زمانی که بیشترین نیاز را به آنها دارند، محروم میکنند.»
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، حدود ۱۳۰ هزار نفر در حال حاضر پس از فرار از جنگ در پناهگاهها زندگی میکنند، رقمی که پس از دستور تخلیه اخیر اسرائیل برای بخشهایی از حومه جنوبی بیروت میتواند افزایش یابد.
ابوبکر گفت که ۱۷ بیمارستان تا حدی آسیب دیدهاند، در حالی که سه بیمارستان و ۴۲ مرکز مراقبتهای بهداشتی اولیه همچنان تعطیل هستند.
او همچنین به حملهای به بیمارستان جبل عامل که روز دوشنبه رخ داد و هنوز در حال تأیید است، اشاره کرد. اطلاعات اولیه از وزارت بهداشت لبنان نشان میدهد که حداقل ۸۶ نفر، از جمله کارکنان درمانی، زخمی شدهاند و بخشهایی از این مرکز، از جمله بخش اورژانس و بخش مراقبتهای ویژه، آسیب دیده است.
ابوبکر با درخواست تأمین بودجه پایدار، دسترسی بدون مانع به کمکهای بشردوستانه و آتشبس پایدار گفت: «ما نیاز به توقف حملات و حفاظت فعال از مراقبتهای بهداشتی داریم.»
منبع: آناتولی