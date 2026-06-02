معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: پس از جنگ۱۲ روزه، پیشرفت‌های محسوسی در زمینه علم و فناوری بدست آوردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در دیدار مدیران سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش زیربنای پیشرفت کشور است، اظهار کرد: از ابتدای فعالیت این دغدغه را داشتیم دانش‌آموزان مدارس استعداد‌های درخشان به‌گونه‌ای تربیت شوند که بدانند کشور باید از توانایی‌های آنان بهره‌مند شود نه اینکه خود را برتر از سایر دانش‌آموزان بدانند.

وی ادامه داد: در عصر اطلاعات به سر می‌بریم و با فضای فناوری مواجه هستیم. دو جنگ اخیر جنگ نرم و فناوری بود. افسران جنگ نرم، افراد نظامی نیستند بلکه جوانان دانشمند و نخبگان هستند. نیروی انسانی مزیت اصلی کشور ماست و باید از این ظرفیت برای دستیابی به جایگاه اول منطقه‌ای در زمینه علم و فناوری بهره ببریم. پس از جنگ۱۲ روزه، ما پیشرفت‌های محسوسی در زمینه علم و فناوری بدست آوردیم که نتیجه آن را در جنگ رمضان مشاهده کردیم. حتی توانایی فناوری امروز ما نسبت به آخرین روز جنگ رمضان هم قابل مقایسه نیست.

معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار کرد: خود دشمن اعتراف دارد شرایط ایران پس از جنگ با شرایط پس از جنگ کاملا تغییر کرده است. این تغییر شرایط، مسئولیت افسران جنگ نرم را بیشتر می‌کند، چون باید متفاوت از گذشته فکر کرد. از سویی دیگر نباید بخش‌های فرهنگی و آموزشی را در اولویت چندم قرار داد بلکه آموزش و پرورش باید در اولویت اول کشور باشد.

عارف با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و آموزش عالی برای دستیابی به جهش علمی کشور است، گفت: دانشجوی نخبه باید به گونه‌ای تربیت شده باشد که حتی اگر از ایران مهاجرت کرد، هویت فردی، ایرانی و اسلامی و ارتباط خود با مراکز علمی کشور را حفظ کند و دستاورد‌های علمی را در اختیار دانشجویان و استادان داخل کشور قرار دهد.

وی با تاکید بر توجه و سرمایه‌گذاری کافی نسبت به استعداد‌های درخشان ایران، اظهار کرد: باید استعداد‌های کشور به‌خوبی کشف شود. در مناطق محروم استعداد‌های فراوانی وجود دارد که باید این استعداد‌ها کشف و سرمایه‌گذاری برای پرورش فکری آنان انجام شود. هدف ما همان منویات و فرمایشات رهبر شهید انقلاب اسلامی یعنی دستیابی به جهش علمی، دستیابی به جایگاه اول منطقه‌ای در زمینه علم و فناوری و در مرحله بعد جایگاه تاثیرگذار در دنیا و رسیدن به مرجعیت علمی است.

معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: ایران پس از جنگ رمضان وارد شرایط جدیدی شده و باید به کشور‌های منطقه و حوزه تمدنی خود توجه کند و به‌عنوان برادر بزرگ‌تر دستاورد‌های علمی و فناوری خود را در اختیار آنان قرار دهد.

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، جنگ رمضان ، فناوری
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