مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی  گفت: این اداره کل با برپایی غرفه‌های صنایع دستی به استقبال دومین جشنواره فرهنگی، ورزشی و تفریحی دریاچه ارومیه می رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ به گزارش خبرنگار ما دومین جشنواره فرهنگی، ورزشی و تفریحی دریاچه ارومیه با هدف نشاط آفرینی و افزایش شور اجتماعی از بیستم ماه جاری به مدت سه روز در محوطه پل دریاچه ارومیه با حضور جوانان و نوجوانان به همراه خانواده هایشان برگزار می شود.

این جشنواره توسط امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی برنامه ریزی شده که با مشارکت ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ کانون پرورش فکری، نهاد کتابخانه‌های عمومی؛ ورزش و جوانان، راهدار و راهور استان؛ امور بانوان استانداری، فرمانداری و شهرداری ارومیه برگزار می‌شود.

مرتضی صفری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی امروز ضمن بازدید از دریاچه ارومیه که به منظور بررسی زیرساخت‌های گردشگری دریاچه ارومیه و آماده‌سازی‌ها برای برگزاری جشنواره مذکور، انجام شد؛ گفت: با توجه به تقارن این جشنواره با روز صنایع دستی؛ میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان حضور چشمگیر و ویژه‌ای خواهد داشت.

وی از برپایی غرفه‌های صنایع دستی، طبع و عرضه غذاهای سنتی و محلی، چادرهای عشایری و سوغات استان در این جشنواره نیز خبر داد. 

گفتنی است برگزاری غرفه ویژه کودکان، جشنواره بادبادک‌ها، رقابت‌های جذاب قایقرانی، پخش موسیقی زنده سنتی و برنامه‌های آئینی سنتی از مهمترین برنامه‌های این جشنواره است.

برچسب ها: دریاچه ارومیه ، میراث فرهنگی
خبرهای مرتبط
بی‌توجهی به ذخایر ‌طلای شور دریاچه ارومیه
پرفسور کردوانی با اشاره به بالا‌ آمدن آب دریاچه ارومیه:
مسائل زیست محیطی و اقتصادی در منطقه بیشتر می شود
ساخت نخستین مرکز گردشگری نمکی در آذربایجان غربی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی از عصر امروز
مدارس عشایری سلماس زیر ذره‌بین پروژه مهر+ تصاویر
محکومیت شرکت نصب آسانسور در ارومیه 
 ساخت ۸۰۰۰ واحد مسکن برای جامعه هدف بهزیستی و بنیاد مسکن در آذربایجان غربی
توقیف ۱۶۹ وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در تکاب
واگذاری ۳۰۴ هکتار از  اراضی دشت زنگنه پلدشت به ۸۷ خانوار عشایری
کشف محموله تجهیزات خرابکارانه از گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب
آخرین اخبار
کشف محموله تجهیزات خرابکارانه از گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب
مدارس عشایری سلماس زیر ذره‌بین پروژه مهر+ تصاویر
واگذاری ۳۰۴ هکتار از  اراضی دشت زنگنه پلدشت به ۸۷ خانوار عشایری
محکومیت شرکت نصب آسانسور در ارومیه 
 ساخت ۸۰۰۰ واحد مسکن برای جامعه هدف بهزیستی و بنیاد مسکن در آذربایجان غربی
ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی از عصر امروز
توقیف ۱۶۹ وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در تکاب
 مردم ارومیه در نود و چهارمین شب اقتدار بار دیگر رنگ حماسه به خیابانها بخشیدند+تصاویر
عزت کنونی ایران را مدیون امام خمینی هستیم