باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ به گزارش خبرنگار ما دومین جشنواره فرهنگی، ورزشی و تفریحی دریاچه ارومیه با هدف نشاط آفرینی و افزایش شور اجتماعی از بیستم ماه جاری به مدت سه روز در محوطه پل دریاچه ارومیه با حضور جوانان و نوجوانان به همراه خانواده هایشان برگزار می شود.
این جشنواره توسط امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی برنامه ریزی شده که با مشارکت ادارات میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ کانون پرورش فکری، نهاد کتابخانههای عمومی؛ ورزش و جوانان، راهدار و راهور استان؛ امور بانوان استانداری، فرمانداری و شهرداری ارومیه برگزار میشود.
مرتضی صفری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی امروز ضمن بازدید از دریاچه ارومیه که به منظور بررسی زیرساختهای گردشگری دریاچه ارومیه و آمادهسازیها برای برگزاری جشنواره مذکور، انجام شد؛ گفت: با توجه به تقارن این جشنواره با روز صنایع دستی؛ میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان حضور چشمگیر و ویژهای خواهد داشت.
وی از برپایی غرفههای صنایع دستی، طبع و عرضه غذاهای سنتی و محلی، چادرهای عشایری و سوغات استان در این جشنواره نیز خبر داد.
گفتنی است برگزاری غرفه ویژه کودکان، جشنواره بادبادکها، رقابتهای جذاب قایقرانی، پخش موسیقی زنده سنتی و برنامههای آئینی سنتی از مهمترین برنامههای این جشنواره است.