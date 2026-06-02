وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به کمیته روابط خارجی سنا مدعی شد که واشنگتن «در حال مذاکره» با تهران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا گفت که واشنگتن «در حال مذاکره» با تهران است.

روبیو ادعا کرد که اکنون «این احتمال وجود دارد که ایران با مذاکره در مورد جنبه‌هایی از برنامه هسته‌ای خود موافقت کرده باشد». او خاطرنشان کرد که می‌توان امروز، فردا یا هفته آینده به توافق رسید. با این وجود، این مقام آمریکایی خاطرنشان کرد که نمی‌تواند تضمین کند که این توافق «برای سنا یا مردم آمریکا قابل قبول باشد».

وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت که مذاکرات با ایران در مورد برنامه هسته‌ای «مدتی زمان خواهد برد.»

او گفت که مسائل فنی مربوط به برنامه هسته‌ای تهران مستلزم مرحله دوم مذاکرات بین ایالات متحده و ایران است که به گفته واشنگتن، ممکن است از یک ماه تا سه ماه طول بکشد.

وزیر خارجه آمریکا در عین حال اذعان کرد که تعداد پهپاد‌های ایران همچنان بالاست، زیرا ساخت آنها آسان است.

روبیو در سخنرانی خود در کمیته روابط خارجی سنا همچنین در مورد تنگه هرمز صحبت کرد و تأکید کرد که باید بازگشایی شود. این مقام آمریکایی مدعی شد که اگر تهران می‌خواهد نفت خود را از طریق این آبراه عبور دهد، باید اعلام کند که دیگر به کشتی‌های عبوری شلیک نخواهد کرد، عوارض وضع نخواهد کرد و به حذف مین‌ها کمک خواهد کرد. وی اظهار داشت که در چنین شرایطی، واشنگتن برای لغو محاصره خود آماده خواهد بود.

در مورد موضوع کاهش تحریم‌ها نیز روبیو گفت که چنین اقداماتی در ازای بازگشایی هرمز انجام نخواهد شد. وی اظهار داشت: «این موضوع مورد بحث نیست.» روبیو ادعا کرد که تمام جهان، از جمله چین، می‌خواهند این آبراه دوباره باز شود.

منبع: رویترز