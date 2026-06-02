سرمربی تیم فوتبال استقلال از بازیکنان این تیم خواسته تا تمرینات انفرادی خود را دنبال کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در شرایطی که هنوز تکلیف ادامه یا عدم ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در فصل بیست‌وپنجم به صورت رسمی مشخص نشده و مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در حال بررسی سناریو‌های مختلف برای تعیین وضعیت مسابقات هستند، کادر فنی تیم فوتبال استقلال نیز برنامه‌های ویژه‌ای را برای حفظ آمادگی بازیکنان این تیم در نظر گرفته است.

توقف مسابقات در هفته بیست‌ودوم و طولانی شدن روند تصمیم‌گیری درباره سرنوشت ادامه فصل باعث شده تا باشگاه‌ها با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شوند. در این میان، استقلال نیز به عنوان یکی از مدعیان فوتبال ایران تلاش می‌کند بازیکنان خود را از نظر بدنی و فنی در شرایط مطلوب نگه دارد تا در صورت صدور هرگونه تصمیم از سوی سازمان لیگ، با افت آمادگی مواجه نشود.

سهراب بختیاری‌زاده و اعضای کادر فنی استقلال طی هفته‌های اخیر جلسات متعددی را برای بررسی شرایط تیم برگزار کرده‌اند و برنامه‌های تمرینی به صورت مستمر در اختیار بازیکنان قرار گرفته است. کادر فنی آبی‌پوشان اعتقاد دارد طولانی شدن دوران بلاتکلیفی می‌تواند روی شرایط جسمانی بازیکنان تأثیرگذار باشد و به همین دلیل تلاش شده تا روند آماده‌سازی تیم متوقف نشود.

در همین راستا، تمرینات استقلال با محوریت حفظ آمادگی بدنی، جلوگیری از افت شرایط هوازی و همچنین کاهش خطر مصدومیت بازیکنان دنبال می‌شود. اعضای کادر فنی در کنار برنامه‌های گروهی، برای برخی بازیکنان نیز تمرینات اختصاصی در نظر گرفته‌اند تا شرایط فنی و بدنی آنها در سطح مطلوب باقی بماند.

از سوی دیگر، کادر پزشکی استقلال نیز وضعیت بازیکنان را به صورت مستمر زیر نظر دارد. مسئولان این بخش معتقدند وقفه طولانی در مسابقات می‌تواند احتمال آسیب‌دیدگی را پس از بازگشت به رقابت‌ها افزایش دهد و به همین دلیل کنترل شرایط جسمانی بازیکنان در اولویت قرار گرفته است.

یکی از نگرانی‌های اصلی کادر فنی استقلال، حفظ تمرکز بازیکنان در شرایطی است که زمان مشخصی برای بازگشت مسابقات اعلام نشده است. به همین دلیل بختیاری‌زاده در نشست‌های مختلف با بازیکنان بر ضرورت حفظ آمادگی و رعایت اصول حرفه‌ای تأکید کرده و از آنها خواسته است خود را برای هر سناریویی آماده نگه دارند.

همچنین مدیران باشگاه استقلال نیز در تعامل با کادر فنی تلاش می‌کنند امکانات لازم برای ادامه روند آماده‌سازی تیم را فراهم کنند. آبی‌ها امیدوارند در صورت ازسرگیری مسابقات بتوانند بدون نیاز به زمان طولانی برای بازگشت به شرایط مسابقه، وارد رقابت‌ها شوند.

در شرایطی که هنوز تصمیم نهایی درباره سرنوشت لیگ برتر اتخاذ نشده است، استقلال همانند سایر تیم‌های لیگ برتری در انتظار اعلام نظر نهایی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال قرار دارد، اما در این میان کادر فنی این تیم قصد ندارد زمان را از دست بدهد و برنامه‌های آماده‌سازی آبی‌پوشان با جدیت ادامه دارد تا این تیم در صورت بازگشت مسابقات، از آمادگی لازم برای حضور در ادامه رقابت‌ها برخوردار باشد.