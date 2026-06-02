رئیس جمهور بر پرداخت فوری مطالبات گندمکاران و تأمین مستمر و بدون وقفه کالا‌های اساسی و راهبردی کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه بررسی آخرین وضعیت تأمین کالا‌های اساسی، مدیریت زنجیره تأمین، پشتیبانی لجستیکی و روند حمل‌ونقل کالا در کشور روز سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و وزرای کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.

در این جلسه، دستگاه‌های مسئول گزارشی از آخرین اقدامات، تمهیدات اجرایی و روند تأمین، توزیع و جابه‌جایی کالا‌های اساسی در سطح کشور ارائه کردند و آخرین وضعیت ذخایر راهبردی، تأمین ارز، حمل‌ونقل و پشتیبانی لجستیکی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور پس از استماع گزارش‌های ارائه‌شده، بر ضرورت تداوم هماهنگی‌های بین‌بخشی، تسریع در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و استمرار اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای حفظ پایداری بازار و تأمین نیاز‌های اساسی مردم تأکید کرد.

پزشکیان همچنین بر تأمین مستمر و بدون وقفه ۱۱ قلم کالای اساسی و راهبردی کشور تأکید و تصریح کرد که در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اجرایی، باید اولویت تأمین و حمایت از تولیدات داخلی مورد توجه جدی قرار گیرد و در مواردی که ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور است، وابستگی به واردات به حداقل ممکن کاهش یابد.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور، دستور داد مطالبات گندم‌کاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

در این نشست همچنین راهکار‌های تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تسهیل فرآیند‌های تأمین و توزیع کالا و ارتقای کارآمدی شبکه حمل‌ونقل و لجستیک کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، مطالبات گندمکاران
خبرهای مرتبط
پزشکیان در پیامی رحلت مرجع عالی‌قدر آیت‌الله‌العظمی فیاض را تسلیت گفت
پزشکیان در جلسه ارزیابی برنامه‌های تأمین کالا‌های اساسی:
شرکت‌های دولتی بازوی راهبردی دولت در امنیت غذایی کشور باشند
پزشکیان: ایران آمادگی کامل برای تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را دارد
پزشکیان: حکمرانی سلامت باید از درمان‌محوری به سلامت جامعه‌محور تغییر کند
عارف: فرماندهی رهبر معظم انقلاب و وفاداری رئیس‌جمهور به نظام بی‌نظیر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
دیروز یه مرغ خریدم یک میلیون و سیصد هزار تومن خدایا به داد ما برس از مسئولین ما کاری بر نمییاد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اوووووو
چقدر سریع
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
سالها است دولت ها همیشه با منت دنبال پرداخت
معوقات هستند
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را هم تا این لحظه
برای سال جدید حکم نزدند احتمال زیاد در نیمه دوم
سال دنبال پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جدید خواهند بود
خلاصه این شرح حال کشور داری می باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
منت گذاشتن در پرداخت پول گندم کاران زحمت کش .اگر شما دستور ندهید نباید پول تولید کننده را بدهند .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
هر چند ربطی به موضوع نداره ولی به اطلاع مسولین می‌رساند یک سوم رودخانه بشار در یاسوج شده تفاله چغندری که کارخانه قند یاسوج به این رودخانه تزریق میکنه و بوی تعفن در اطراف این رودخانه مردم را کلافه میکنه کسی هم جوابگو نیست و محیط زیست هم پیگیری نمیکنه.
۱
۶
پاسخ دادن
شلیک اخطار موشکی - پهپادی نداجا به سوی ناوشکن‌های آمریکایی
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات بیش از دو هزار محکوم قضایی
هیمنه روانی دشمن درهم شکسته است/ مالکان وضعیت مستاجران را مراعات کنند
ترامپ باید بن‌بست مذاکرات را بشکند
وزیر کشور: رویکرد ایران تامین امنیت منطقه توسط خود کشور‌های منطقه است
وزیر کشور ایران و وزیر امور داخلی تاجیکستان️ دیدار کردند
بزرگداشت یاد کودکان شهید میناب توسط عراقچی: داغ ناتمام میناب
وزیر کشور: سند همکاری ایران و قرقیزستان نقشه‌راه امور مرزی و مبارزه با مواد مخدر است
دیدار وزیر کشور ایران و وزیر داخلی فدراسیون روسیه؛ انتقاد از استاندار‌های دوگانه غرب
پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت حاج احمد پورزند، قهرمان کشتی و پدر سه شهید
آخرین اخبار
ترامپ باید بن‌بست مذاکرات را بشکند
دیدار وزیر کشور ایران و وزیر داخلی فدراسیون روسیه؛ انتقاد از استاندار‌های دوگانه غرب
بزرگداشت یاد کودکان شهید میناب توسط عراقچی: داغ ناتمام میناب
وزیر کشور: سند همکاری ایران و قرقیزستان نقشه‌راه امور مرزی و مبارزه با مواد مخدر است
پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت حاج احمد پورزند، قهرمان کشتی و پدر سه شهید
شلیک اخطار موشکی - پهپادی نداجا به سوی ناوشکن‌های آمریکایی
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات بیش از دو هزار محکوم قضایی
هیمنه روانی دشمن درهم شکسته است/ مالکان وضعیت مستاجران را مراعات کنند
وزیر کشور ایران و وزیر امور داخلی تاجیکستان️ دیدار کردند
وزیر کشور: رویکرد ایران تامین امنیت منطقه توسط خود کشور‌های منطقه است
بقائی: سیاست‌های غیرمسئولانه، عامل شکست آلمان در عضویت شورای امنیت بود
قالیباف: آیت‌الله فیاض از چهره‌های مؤثر در تقویت وحدت اسلامی به شمار می‌رفت
دعوت به حضور در آیین‌های بزرگداشت یوم‌الله ۱۵ خرداد
پیام تسلیت عراقچی در پی رحلت آیت‌الله فیاض
دشمن تاب‌آوری اقتصادی مردم را هدف قرار داده است/ مسئولان نباید دچار اشتباه محاسباتی شوند
رضایی: اگر آمریکا عاقلانه عمل نکند سیلی محکمی خواهد خورد
بقائی: کشتار کودکان بی‌گناه، تعرض به وجدان انسانی است
روایت عراقچی و ناگفته‌های حمله به بیت رهبر شهید/ جهان از قدرت پاسخگویی ایران غافلگیر شد