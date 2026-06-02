باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی --حسین بهرامی، رئیس اتحادیه فروشندگان مواد پروتئینی استان قم درباره وضعیت عرضه دام و شرایط بازار محصولات پروتئینی گفت:، وضعیت تأمین دام در استان را مطلوب ارزیابی ، اما از مشکلات ساختاری در میدان دام انتقاد نمود.

بهرامی با اشاره به اینکه استان قم در ایام عید قربان به دلیل فراوانی و قیمت مناسب دام&شرایط مطلوبی در تأمین کالا داشت، گفت: جای نگرانی از بابت کمبود دام وجود ندارد و ذخایر استان پاسخگوی نیاز مردم است.

دلالی و بی‌سامانی در میدان دام

او با انتقاد از وضعیت موجود در میدان دام، گفت: یکی از مسائل مهم و مغفول‌مانده در این حوزه، دلالی در میدان دام و بی‌سامانی موجود در آن است.

رئیس اتحادیه فروشندگان مواد پروتئینی استان قم گفت:متأسفانه برخی افراد سودجو به صورت خودسرانه اقدام به دریافت نرخ‌های بالای دلالی می‌کنند. این در حالی است که دامداران با زحمت فراوان دام خود را پرورش می‌دهند، اما سود اصلی به جیب دلالان می‌رود و دامدار عملاً قربانی این بی‌سامانی می‌شود. از سوی دیگر، مصرف‌کننده نیز مجبور است محصول نهایی را با قیمت بالاتری خریداری کند. این چرخه معیوب تنها به نفع دلالان تمام می‌شود که این موضوع نیازمند ساماندهی و نظارت جدی است.

تعادل ذخیره‌سازی و عرضه در بازار مرغ قم

رئیس اتحادیه فروشندگان پروتئینی در ادامه به وضعیت بازار مرغ اشاره کرد و گفت: میزان ذخیره‌سازی و عرضه مرغ در استان با یکدیگر برابری می‌کند و همین موضوع موجب شده است تا زنجیره تأمین این کالای اساسی دچار تزلزل نشود.

تداوم عرضه با حاشیه سود پایین در بازار تخم‌مرغ قم

بهرامی درباره بازار تخم‌مرغ نیز اظهار کرد: با وجود آزاد شدن صادرات تخم‌مرغ، این محصول همچنان با حاشیه سود پایین در حال توزیع است و روند عرضه آن ادامه دارد. این نشان از تعادل نسبی در بازار تخم‌مرغ استان دارد.

تأکید بر نظارت بیشتر و حفظ تعادل

او بر ضرورت نظارت بیشتر بر بازار دام و همچنین حفظ تعادل در عرضه محصولات پروتئینی به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از نوسانات احتمالی تأکید کرد و خواستار ورود جدی دستگاه‌های نظارتی برای ساماندهی میدان دام و حذف دلالی‌های غیرمجاز شد.