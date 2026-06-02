باشگاه خبرنگاران جوان - معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر سیاست جدی دولت برای کاهش تنوع مدارس تاکید کرد: طبق دستورالعمل ثبت‌نام، برگزاری هرگونه آزمون ورودی، مصاحبه و گزینش در مدارس ابتدایی ممنوع است و مدارس هیات‌امنایی نیز موظفند صرفا بر اساس محدوده جغرافیایی ثبت‌نام کنند تا از بازتولید نظام طبقاتی در آموزش و پرورش جلوگیری شود.

حکیم زاده افزود: پیوند مدرسه با نهادهای اجتماعی باید از طریق هیات‌امنای واقعی و مشارکت خانواده‌ها شکل بگیرد.

وی با اشاره به اصلاح بخشنامه ساماندهی نیروی انسانی ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، خروج نیرو از دوره ابتدایی به سایر دوره‌ها محدود شده است. ما معتقدیم حضور یک معلم آموزش‌دیده در کلاس ابتدایی، تأثیر تربیتی بسیار عمیق‌تری نسبت به فعالیت‌های پرورشی مجزا دارد چرا که معلم ابتدایی بیشترین زمان را با دانش‌آموز سپری می‌کند.

حکیم زاده با اشاره به به اهمیت «طرح حامی» در مناطق محروم و حاشیه شهرها افزود: تمرکز ما در طرح حامی بر ایجاد ارتباط عاطفی موثر با دانش‌آموزانی است که در معرض ترک تحصیل هستند. هر کودکی که از مدرسه خارج می‌شود، در آینده با هزینه‌های اجتماعی و روانی سنگین‌تری به جامعه بازمی‌گردد لذا مدرسه باید به عنوان یک چتر حمایتی، باور توانستن را در دانش‌آموزان تقویت کند.

وی از تغییر رویکرد در آموزش‌های ضمن خدمت خبر داد و افزود: در «طرح توانا»، به دنبال برنامه‌های ترکیبی هستیم به این معنا که علاوه بر سرفصل‌های مشترک کشوری، هر استان و منطقه می‌تواند بر اساس نیازسنجی بومی خود، سرفصل‌های اختصاصی برای معلمان تدوین کند تا بهره‌وری آموزشی افزایش یابد.

منبع: ایرنا