در پنجمین جلسه اصلی کارگروه تنظیم بازار استان قم بر ضرورت توجه به معیشت مردم و حفظ تعادل بازار کالاهای اساسی تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در پنجمین جلسه اصلی کارگروه تنظیم بازار استان عبدالحمید وارثی رئیس اتحادیه بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی بر ضرورت توجه به معیشت مردم و حفظ تعادل بازار کالا‌های اساسی تأکید کرد.

او با اشاره به موضوع توزیع روغن اظهار داشت در شرایطی که در فصل فراوانی تولید روغن قرار داریم و مشکلی در عرضه فله وجود ندارد هدایت صنایع تولیدی به سمت عرضه مظروف می‌تواند موجب افزایش قیمت این کالای اساسی شود. به گفته وی، بازار فعال و کم‌سود ایجاد شده توسط بنکداران استان قم نباید به سادگی از دست هم استانی‌ها خارج و در اختیار تجار سایر استان‌ها قرار گیرد.

وارثی همچنین با انتقاد از افزایش تعرفه گمرکی برنج وارداتی از ۲ درصد به ۵ درصد و تغییر مبنای محاسبه از ارز ترجیحی به نرخ مبادله‌ای، تصریح کرد این تغییرات فشار بیشتری بر مردم وارد می‌کند و اختلاف قیمت قابل توجهی به همراه خواهد داشت. وی خواستار اتخاذ تدابیر حمایتی جدی‌تر در حوزه اقتصادی برای کمک به مردم شد.

رئیس اتحادیه بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی در پایان خاطرنشان کرد مراقبت از مردم، عین مراقبت از صنف است و بی‌توجهی به توان خرید خانوارها، نه تنها مردم بلکه اصناف را نیز با چالش مواجه می‌کند چرا که پویایی بازار به قدرت خرید مردم وابسته است.

برچسب ها: تنظیم بازار ، قدرت خرید
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