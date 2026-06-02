باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- محمد برزگر در حاشیه جشن عید غدیر با اشاره به وضعیت حضور تیمهای ایرانی در رقابتهای آسیایی اظهار کرد: در صورت برگزاری مسابقات، بهتر است تکلیف تیمها در زمین فوتبال مشخص شود تا حق به حقدار برسد. امیدواریم پرسپولیس نیز بتواند در رقابتهای آسیایی حضور داشته باشد.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان جشن عید غدیر افزود: برگزاری اینگونه مراسمها اقدامی ارزشمند است.
برزگر در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از آقای غریبی به دلیل پیگیری و اطلاعرسانی در هنگام تجاوز دشمن در زمینه ایمنی خطوط ریلی گفت: اقدامات وی مورد توجه و قدردانی مسئولان قرار گرفته است.
وی در پایان ضمن قدردانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی و برگزارکنندگان مراسم، از تلاشهای انجامشده تشکر کرد.