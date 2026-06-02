محمد برزگر با اشاره به وضعیت حضور تیم‌های ایرانی در رقابت‌های آسیایی گفت: امیدواریم تصمیمات به‌گونه‌ای باشد که حق تیم‌ها از جمله پرسپولیس، رعایت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- محمد برزگر در حاشیه جشن عید غدیر با اشاره به وضعیت حضور تیم‌های ایرانی در رقابت‌های آسیایی اظهار کرد: در صورت برگزاری مسابقات، بهتر است تکلیف تیم‌ها در زمین فوتبال مشخص شود تا حق به حق‌دار برسد. امیدواریم پرسپولیس نیز بتواند در رقابت‌های آسیایی حضور داشته باشد.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان جشن عید غدیر افزود: برگزاری این‌گونه مراسم‌ها اقدامی ارزشمند است.

برزگر در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از آقای غریبی به دلیل پیگیری و اطلاع‌رسانی در هنگام تجاوز دشمن در زمینه ایمنی خطوط ریلی گفت: اقدامات وی مورد توجه و قدردانی مسئولان قرار گرفته است.

وی در پایان ضمن قدردانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی و برگزارکنندگان مراسم، از تلاش‌های انجام‌شده تشکر کرد.

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برچسب ها: محمد برزگر ، پرسپولس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
توی این اوضاع و احوال فوتبال اصلا جذابیت ندارد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
تیم ششم جدول پنج تا شایسته تر بالاش میبینه
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
خب بالای جدول نیستین؟ خب میخواستین باشین! بسه دیگه اه
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ای بابا. ول کن نیستین چرا
۱
۲
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