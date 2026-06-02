آیت‌الله مکارم شیرازی با ابراز نگرانی از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، گرانی را مهم‌ترین دغدغه کنونی مردم عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله مکارم شیرازی امروز  سه شنبه در دیدار رئیس دفتر رئیس جمهور، با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی، هماهنگی و همراهی مردم با دولت را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت کشور دانست.

وی با اشاره به نقش مردم در پیشبرد امور کشور، افزود: همکاری و همراهی مردم در شرایط مختلف همواره از عوامل پیشرفت دولت‌ها بوده است و مسئولان باید قدردان این همراهی باشند.

آیت الله مکارم شیرازی در ادامه با ابراز نگرانی از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، گرانی را مهم‌ترین دغدغه کنونی مردم عنوان و تصریح کرد: آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری از سوی مردم مطرح می‌شود، گرانی سرسام‌آور و لجام‌گسیخته کالاها و خدمات است؛ مسئله‌ای که فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است.

ایشان با تأکید بر لزوم شناسایی ریشه‌های این مشکل خاطرنشان کرد: باید با برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی‌های دقیق، منشأ اصلی این گرانی‌ها مشخص شود و روشن گردد که چه میزان از این مشکلات به دولت، کسبه، شرایط اقتصادی و یا عوامل دیگر بازمی‌گردد تا بتوان برای آن راه‌حل مناسبی یافت.

آیت‌الله مکارم شیرازی همچنین به مشکلات حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: افزایش هزینه‌های تحویل واحدهای مسکونی و مطالبه مبالغ سنگین از کارگران، کارمندان و اقشار کم‌درآمد، موجب فشار بر آنان شده است و دولت باید برای کاهش این مشکلات چاره‌اندیشی کند.

وی با اشاره به ضرورت امیدآفرینی در جامعه، تصریح کرد: حداقل انتظار مردم این است که احساس کنند دولت برای حل مشکلات اقتصادی و کنترل گرانی برنامه و اراده جدی دارد.

منبع:دفتر آیت الله مکارم شیرازی

برچسب ها: مراجع تقلید ، رئیس دفتر رئیس جمهور
خبرهای مرتبط
آیت الله سبحانی:
مذاکره مضر نیست بلکه نتیجه مذاکره مهم است/ گران‌فروشی برای مردم مشکل‌ساز شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
میلاد
۲۱:۱۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
همش حرف یکم مرد عمل باشید!!!
۰
۰
پاسخ دادن
اعمال محدودیت‌های ترافیکی رحلت امام خمینی(ره) در استان قم
وقوع پدیده گرد و غبار با وجود همه اقدامات کنترلی قطعی است
انتخاب رهبر جدید همچون روز غدیر دشمنان را ناامید کرد
بیانیه مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم به مناسبت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام (ره)
از علی(ع) تا مهدی(عج)؛ غدیر، طلیعه‌دار یک امتداد الهی
آخرین اخبار
از علی(ع) تا مهدی(عج)؛ غدیر، طلیعه‌دار یک امتداد الهی
انتخاب رهبر جدید همچون روز غدیر دشمنان را ناامید کرد
بیانیه مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم به مناسبت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام (ره)
وقوع پدیده گرد و غبار با وجود همه اقدامات کنترلی قطعی است
اعمال محدودیت‌های ترافیکی رحلت امام خمینی(ره) در استان قم
حمله به مدرسه میناب همزمان با جشن پوریم یهود و کاملاً زمان‌بندی‌شده بود