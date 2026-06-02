وزیر ورزش و جوانان با شرکت در مراسم «پهلوانان غدیر» از خانواده شهدای سرداران، فرماندهان و ورزشکاران جنگ رمضان تجلیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، بعدازظهر امروز (سه‌شنبه ۱۲ خردادماه) با حضور در مراسم «پهلوانان غدیر» در دهه امامت و ولایت، از خانواده شهدای سرداران، فرماندهان و ورزشکاران شهید جنگ رمضان تجلیل کرد.

این مراسم با مشارکت وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی و بسیج ورزشکاران برگزار شد.

خانواده‌های امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، سردار علی شادمانی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)، سردار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دریادار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دریادار یکم بهمن اسفندیار، محمد عزیزی، قهرمان و مربی بدنسازی و صفیه علی‌قورچی، عضو سابق تیم ملی والیبال نشسته، از جمله خانواده‌های شهدایی بودند که در مراسم پهلوانان غدیر حضور داشتند و از سوی وزیر ورزش و جوانان مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین در این مراسم، به رسم یادبود، شال پهلوانی که نمادی از ورزش آیینی و ملی ایرانیان است، به خانواده شهدا اهدا شد.

بخش دیگری از این مراسم به تجلیل از ورزشکارانی اختصاص داشت که در شب‌های حماسی جنگ تحمیلی سوم، حضوری فعال در موکب‌ها داشتند. روح‌الله رستمی، قهرمان پاراوزنه‌برداری جهان، محمد برزگر، پیشکسوت فوتبال، شهرام هروی، مدیر فنی تیم‌های ملی کاراته، آزاده سرافراز، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز جوانان بانوان، امیرحسین صارمی، قهرمان تیم ملی هندبال ساحلی و فرشته حسن‌زاده، عضو تیم ملی موی‌تای، از جمله چهره‌هایی بودند که مورد تجلیل قرار گرفتند.

در ادامه نیز به مناسبت عید غدیر خم، از سه معاون وزارت ورزش و جوانان که از سادات هستند، با اهدای هدایایی تقدیر شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: وزیر ورزش و جوانان ، جنگ رمضان
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