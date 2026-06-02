باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بورس کالای ایران امروز با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد. در این نشست، سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال مالی ۱۴۰۴، بر عبور موفق از چالش‌های اقتصادی سال گذشته تأکید کرد و به تشریح رشد چشمگیر سهم ابزار‌های مالی و برنامه‌های راهبردی این شرکت در سال ۱۴۰۵ پرداخت.

حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران در روز‌های سخت

جهرمی با اشاره به سال پرفراز و نشیب گذشته، تأکید کرد: مجموعه بورس کالای ایران طی سال‌های اخیر آموخته است که از دل بحران‌ها و تهدیدها، فرصت بسازد و این مسیر ارزشمند در سال ۱۴۰۴ نیز با موفقیت طی شد.

وی افزود: با وجود چالش‌های جدی در فضای کلان اقتصادی، نه تنها معاملات بورس کالا متوقف نشد، بلکه با حفظ پایداری در روز‌های سخت، توانستیم اعتماد معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به‌ویژه در بازار فلزات گرانبها را بیش از پیش جلب کنیم.

جهرمی تحول و توسعه بازار مالی را یکی از نکات کلیدی گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ برشمرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ سهم بازار مالی از درآمد کارمزد معاملات بورس کالا تنها ۳ درصد بود در حالی که این عدد در سال ۱۴۰۴ به ۴۳ درصد رسید؛ این جهش آماری، بیانگر تحقق نقشه راه توسعه‌ای است که پیش‌تر ترسیم شده بود.

مدیرعامل بورس کالای ایران تأکید کرد: رونق امروز بازار مالی ثمره چندین سال تلاش مستمر است و بر اساس آخرین آمار، اکنون ۲.۲ میلیون ذی‌نفع در بازار مالی بورس کالا مشارکت دارند که این روند صعودی همچنان ادامه دارد.

محور توسعه بازار فیزیکی

مدیرعامل بورس کالای ایران در خصوص بازار فیزیکی نیز اظهار داشت: با توجه به عرضه کامل محصولات در حوزه‌های صنعتی، معدنی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، توسعه بازار در سه بخش «ورود محصولات کشاورزی»، «عرضه خودرو» و «توسعه رینگ صادراتی» دنبال می‌شود. زیرساخت‌های لازم برای دو مورد اول کاملاً فراهم است، اما تحقق نهایی آن مستلزم هماهنگی و تصمیم‌گیری در سطوح سیاست‌گذاری است.

وی در ادامه، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر الزام صادرات برخی کالا‌ها از طریق بورس کالا را گامی مهم در جهت شفافیت و بازگشت ارز توصیف کرد و گفت: این اقدام علاوه بر توسعه رینگ صادراتی به شفاف‌سازی کل زنجیره بازار و حذف واسطه‌های غیرضروری و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای کمک شایانی کرده است.

جهرمی ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و تسهیل فرآیند‌های تسویه و پایاپای را از دیگر بستر‌های توسعه برشمرد و افزود: تسهیل انتقال وجوه میان معاملات سهام و ابزار‌های مالی بورس کالا اهمیت ویژه‌ای دارد که این پروژه از سال گذشته آغاز شده و با جدیت دنبال می‌شود.

اقدامات شاخص سال ۱۴۰۴

وی، دستاورد‌های شاخص سال گذشته را شامل راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده کالا‌های صنعتی، توسعه و ساماندهی صادرات سیمان در رینگ صادراتی، ثبت رکورد‌های جدید در ارزش معاملات، تسهیل فرآیند‌های تسویه و پایاپای در بازار مشتقه، ایجاد ظرفیت برای توسعه صندوق‌های کالایی و چندکالایی، ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و مکانیسم‌های حراج و همچنین بهره‌برداری از ساختمان جدید بورس کالا عنوان کرد.

برنامه‌های راهبردی سال ۱۴۰۵

جهرمی برنامه‌های آتی بورس کالا را در سه محور اصلی تبیین کرد و گفت: «اتصال به بازار‌های جهانی جهت تسهیل صادرات و واردات»، «تحول زیرساخت‌های فناوری اطلاعات» و «توسعه و تنوع ابزار‌های مالی با گسترش اوراق بهادار مبتنی بر کالا و زنجیره تولید» در اولویت برنامه‌های سال جاری قرار دارد.

مدیرعامل بورس کالای ایران در پایان از حمایت‌های هیئت‌مدیره متخصص، تلاش‌های کارکنان، همراهی و حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین وفاداری و صبوری سهامداران در مسیر توسعه فعالیت‌های این بورس قدردانی کرد.

منبع: بورس کالا