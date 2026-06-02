باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومین را به ۸ بانک عامل ملی ایران، سپه، کشاورزی، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران و پارسیان ابلاغ کرد.

پیرو نامه شماره ‏‏۳۹۳۰۷‏‏‏‏/۰۵ مورخ ۳۰‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۲‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ درخصوص ابلاغ تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومین، دستورالعمل اجرایی این تسهیلات به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومین در سال ۱۴۰۵ تا سقف کلی ۲۰ همت به افراد فاقد مسکن تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر با معرفی نهاد‌های مربوطه و تأیید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرار داشتن این افراد در سه دهک اول درآمدی تا سقف چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل اعطا است.

منبع: بانک مرکزی