پل بزرگ حرمک با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان در محور زابل – زاهدان عصر امرور با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، معاونان استاندار، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، معتمدان محلی و ریش‌سفیدان استان به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در این آیین اظهار کرد: پل بزرگ حرمک یکی از مهمترین پروژه‌های زیرساختی استان بشمار می رود که با هدف ارتقای ایمنی تردد، افزایش پایداری مسیر و تسهیل حمل‌ونقل کالا و مسافر به بهره‌برداری رسید.

مهدی پارسی افزود: این پروژه پل حرمک دارای ۹ دهانه ۲۱ متری بوده و در مجموع ۲۰۰ متر طول دارد که اجرای آن نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقلی این محور راهبردی ایفا خواهد کرد.

وی افزود: برای اجرای این پروژه بیش از ۵ هزار مترمکعب عملیات خاکبرداری، ۲۸ هزار مترمکعب خاکریزی، ۳ هزار مترمکعب عملیات زیر اساس و اساس، ۵۵۰ مترمکعب بتن پیش‌ساخته، ۷ هزار مترمکعب بتن درجا و ۲ هزار تن آسفالت انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین در اجرای این طرح ۲۴ شمع بتنی درجا بطول مجموع ۴۰۰ متر، ۷۰۰ تن آرماتوربندی، ۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع قالب‌بندی و ۴۰ تن سازه‌های فولادی بکار گرفته شده که بیانگر حجم قابل توجه عملیات فنی و مهندسی انجام‌شده در این پروژه است.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این پل اظهار کرد: محور زابل – زاهدان بخشی از کریدور مهم ترانزیتی شرق کشور و در مسیر ارتباطی بندر چابهار به مرز بین‌المللی میلک قرار دارد که نقش تعیین‌کننده‌ای در جابه‌جایی کالا، توسعه تجارت، رونق اقتصادی و تقویت ارتباطات منطقه‌ای و بین المللی دارد.

پارسی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در این مسیر، زمینه بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های بندر چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور را فراهم کرده و می‌تواند نقش موثری در افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه و توسعه شرق کشور داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این پروژه در شرایطی تداوم داشت که کشور با پیامدها و محدودیت‌های ناشی از جنگ مواجه بود، اما روند ساخت پل بدون وقفه ادامه یافت و مجموعه عوامل اجرایی، پیمانکاران و مهندسان پروژه با تلاش شبانه‌روزی اجازه ندادند اجرای این طرح متوقف شود.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به رویکرد جهادی اداره کل راه و شهرسازی استان در تکمیل طرح‌های عمرانی اظهار کرد: این اداره کل با وجود محدودیت‌های اعتباری، مطالبات انباشته پیمانکاران، افزایش هزینه‌های اجرایی و همچنین شرایط ناشی از جنگ، روند اجرای پروژه‌های زیرساختی را متوقف نکرده و با بسیج همه ظرفیت‌های موجود تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی را با جدیت دنبال کرده است.

پارسی افزود: در این راستا پل بزرگ حرمک  سومین پروژه مهم این اداره کل است که در دوران جنگ به سرانجام رسیده و به بهره‌برداری رسید موضوعی که نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه راه و شهرسازی استان برای تداوم خدمت‌رسانی و توسعه زیرساخت‌ها در سخت‌ترین شرایط است.

وی ادامه داد:  سیستان و بلوچستان در زمره نخستین استان‌های کشور قرار دارد که با وجود شرایط جنگی و مشکلات اقتصادی، روند افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی را متوقف نکرده و پروژه‌های مهمی را در حوزه راه، حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی به بهره‌برداری رسانده است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: استمرار اجرای پروژه‌های عمرانی در چنین شرایطی علاوه بر ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای استان بیانگر پویایی، برنامه‌ریزی منسجم و عزم جدی دولت برای تکمیل طرح‌های زیربنایی و خدمت‌رسانی به مردم است.

وی تاکید کرد: بهره‌برداری از پل بزرگ حرمک تنها افتتاح یک سازه عمرانی نیست، بلکه نمادی از تداوم حرکت توسعه‌ای استان، پایداری در اجرای پروژه‌های زیرساختی و اهتمام دولت به تکمیل کریدورهای راهبردی شرق کشور بشمار می‌رود.

منبع راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: راه و شهرسازی ، احداث پل
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