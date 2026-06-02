باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فردریش مرتس، صدراعظم آلمان روز سه‌شنبه از اسرائیل خواست آتش‌بس در لبنان را رعایت کند و گفت که این امر برای هموار کردن راه برای دستیابی به موفقیت در مذاکرات آمریکا و ایران «ضروری» است.

مرتس در یک کنفرانس خبری مشترک در برلین با پیتر ماگیا، نخست‌وزیر مجارستان گفت که آلمان پس از تشدید مجدد خشونت در جنوب لبنان، «با نگرانی زیاد» تحولات را زیر نظر دارد.

مرتس گفت: «دولت آلمان فوراً از اسرائیل می‌خواهد که آتش‌بس توافق‌شده در ماه آوریل را رعایت کند و از جمعیت غیرنظامی در جنوب لبنان محافظت کند.»

وی افزود: «این امر به‌ویژه در حال حاضر برای تسهیل دستیابی به موفقیت - از جمله در مذاکراتی که در حال حاضر بین ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و ایران در حال انجام است - ضروری است.»

او افزود که آلمان با مقامات اسرائیلی و لبنانی در تماس است تا آنها را به ادامه مذاکرات مستقیم تشویق کند.

او گفت: «ما تمام تلاش خود را برای کمک به کاهش تنش و احیای آتش‌بس انجام می‌دهیم.»

منبع: آناتولی