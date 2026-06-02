باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای برون‌شهری اظهار کرد:در محورهای منتهی به پایتخت، ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین در محدوده حدفاصل کرمدره تا استاندارد و همچنین در آزادراه قزوین ـ کرج در محدوده‌های گلدشت و گلشهر گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه ساوه ـ تهران از محدوده احمدآباد مستوفی تا آزادراه تهران ـ ساوه، ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین در محور تهران ـ شهریار در محدوده‌های شهرقدس و شهریار و در محور پاکدشت ـ تهران در محدوده خاورشهر نیز ترافیک سنگین مشاهده می‌شود.

محرابی‌نیا ادامه داد: در آزادراه قم ـ تهران در محدوده بهشت زهرا(س)، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت انسداد محورهای مواصلاتی گفت: محور پاتاوه ـ دهدشت تا اطلاع بعدی به دلیل شرایط موجود مسدود بوده و تردد در آن امکان‌پذیر نیست.

وی درباره وضعیت راه‌های شمالی کشور نیز تصریح کرد: محور چالوس در مسیر جنوب به شمال از حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های ولی‌آباد و هریجان با ترافیک سنگین مواجه است.

به گفته محرابی‌نیا، در محور هراز نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت، از حدفاصل لاسم تا آب‌اسک و همچنین در محدوده‌های سد هراز و سه‌راهی چلاو، ترافیک سنگین جریان دارد.

وی خاطرنشان کرد: تردد در محور فیروزکوه محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس؛ آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

محرابی‌نیا در پایان تأکید کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و تردد در این مسیرها بدون مشکل ناشی از شرایط آب‌وهوایی انجام می‌شود.