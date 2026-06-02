رئیس انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: تدوین راهنما‌های بالینی سرطان در انستیتو کانسر انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سید روح الله میری، رئیس انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران، قطب علمی سرطان کشور محسوب می‌شود که از قدمت ۷۰ ساله برخوردار است.

به گفته وی، در اوج جنگ تحمیلی سوم، تجهیزات مدرن درمان سرطان به ساختمان انستیتو کانسر منتقل شده‌اند. 

میری تاکید کرد: باید راهنماهای بالینی سرطان تدوین شود تا در آینده بتوانیم تمام برنامه‌ها را در راستای کاهش ابتلای افراد به سرطان انجام دهیم.

وی ادامه داد: یک خیر سلامت، ساختمان ۱۸ طبقه‌ای را در متراژ ۶۰ هزار متر مربع برای انستیتو کانسر احداث کرده است.

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برچسب ها: سرطان ، درمان سرطان
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