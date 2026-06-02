باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:سازمان هواشناسی امشب (سهشنبه) برای تهران و ۱۰ استان واقع در نوار شمالی کشور رگبار باران و رعد و برق را شاهد هستیم.
وی افزود: فردا در استانهای مازندران، گیلان، گلستان، اردبیل، خراسان شمالی و خراسان رضوی، ارتفاعات استانهای زنجان، البرز، قزوین، تهران، سمنان، رگبار و رعد و برق، وزش باد، گاهی وزش باد شدید و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی میشود.
او بیان کرد: این شرایط طی روزهای چهارشنبه تا جمعه برای شمال شرق، شمال غرب، استانهای ساحلی خزر و ارتفاعات البرز و شنبه فقط در استانهای ساحلی دریای خزر، اردبیل و آذربایجانهای شرقی و غربی پیشبینی میشود.
وی گفت: امشب دریای خزر و طی ۵ روز آینده خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.