رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: شبکه بانکی باید ضمن همراهی با سیاست‌های کنترل نقدینگی و مهار تورم، تأمین مالی بخش تولید را نیز با سرعت بیشتری دنبال کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط مصوب هیئت عالی بانک مرکزی، گفت: بانک‌ها باید در چارچوب نقش اصلی خود در تجهیز منابع، خلق اعتبار و تخصیص تسهیلات حرکت کنند و به‌گونه‌ای عمل کنند که ضمن پشتیبانی از تأمین مالی تولید از هرگونه اضافه‌برداشت، تخطی از مقررات و رشد نامتعارف ترازنامه که به افزایش نقدینگی منجر می‌شود، پرهیز شود.

وی افزود: بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های نظارتی خود جدی است و در صورت تخطی بانک‌ها از ضوابط تعیین‌شده، اقدامات نظارتی و انضباطی لازم را اعمال خواهد کرد.

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی همچنین با اشاره به ضرورت فروش اموال مازاد بانک‌ها، تصریح کرد: بانک مرکزی در این مسیر همراه شبکه بانکی خواهد بود و شرکت مدیریت دارایی نیز برای تسهیل این فرآیند، همکاری‌های لازم را انجام خواهد داد.

همتی در پایان تأکید کرد: تحقق هدف کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی نیازمند همراهی مؤثر شبکه بانکی با بانک مرکزی است؛ همراهی که باید هم در کنترل رشد نقدینگی و مدیریت ترازنامه بانک‌ها و هم در هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد اقتصاد نمود پیدا کند.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: رئیس بانک مرکزی ، مهار تورم ، کنترل نقدینگی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
مگه اسکناس چقدر هزینه داره که نمیزنین خب تراول ده و صد میلیونی بزنین تا اسکناسهای یه تومنی و پونصد تومنی آزاد بشه و بیاد تو بازار
۱
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