باشگاه خبرنگاران جوان - این زلزله کلافه‌کننده، چیزی نیست جز دویدن‌های پیاپی و بازی‌های پرانرژیِ بچه‌های همسایه طبقه بالا در ساعتِ استراحت شما. همان موقعیتی که احتمالاً خونتان را به جوش آورده و اولین واکنش غریزی‌تان، کوبیدن به سقف یا رفتن به دم درِ خانه آنها با چهره‌ای برافروخته برای یک دعوای حسابی است. اما صبر کنید؛ این دقیقاً همان دوراهی آشنایی است که می‌تواند آپارتمان را به میدان جنگ تبدیل کند یا با یک ترفند ساده، آرامش را برای همیشه به خانه شما برگرداند.

میدان مینی به نام آپارتمان

زندگی شهری پر از خستگی‌ها و تنش‌های روزمره است و وقتی به خانه می‌رسیم، ابتدایی‌ترین خواسته‌مان آرامش و استراحت است. از طرفی، آپارتمان‌های امروزی دیوار‌های نازکی دارند و بچه‌ها هم برای رشد به بازی و دویدن نیاز دارند. صدای برخورد پاشنه پای کودکان به کف‌پوش‌ها، در سکوتِ زمان استراحت مثل پتکی بر سر همسایه پایینی فرود می‌آید. در این میان، اگر با عصبانیت و پرخاشگرانه برخورد کنیم، همسایه بالایی فوراً حالت دفاعی می‌گیرد و ممکن است با جمله «بچه است، نمی‌توانم که ببندمش!» شعله‌های یک کینه یواشکی را روشن کند. در واقع، روش‌های قهری و هجومی، نه‌تنها صدای دویدن‌ها را کم نمی‌کند، بلکه مدارا و هم‌زیستی را در ساختمان از بین می‌برد.

معجزه لبخند و بشقاب نذری

گره کار دقیقاً با مهارتی به نام «ارتباط همدلانه» باز می‌شود. به‌جای اینکه اجازه دهید خشمتان روی‌هم تلمبار شود، یک نفس عمیق بکشید. مدتی بعد در همان روز (نه در لحظه عصبانیت)، چندتکه شیرینی، کیک خانگی یا حتی چند شکلات در یک بشقاب کوچک بگذارید و به طبقه بالا بروید. با یک لبخند صمیمی زنگ در را بزنید. وقتی همسایه در را باز کرد و با بشقاب شیرینی مواجه شد، اولین سدِ دفاعی‌اش فرومی‌ریزد. حالا وقتِ استفاده از کلمات طلایی است. به‌جای اینکه بگویید: «بچه‌هایتان آسایش ما را گرفته‌اند»، با روی گشاده بگویید: «خداقوت، ماشاءالله بچه‌ها خیلی پرانرژی و شیرین هستند... فقط من یک خواهش کوچک داشتم؛ اگر امکانش هست بین ساعت ۲ تا ۴ ظهر که ما استراحت می‌کنیم، تمرینات دوومیدانی بچه‌ها کمی تعطیل شود تا ما هم نفسی تازه کنیم.»

هنرِ هم‌زیستی مسالمت‌آمیز

این رویکرد، یک جادوی رفتاری است. شما با این کار، حقِ بازی‌کردن بچه‌ها را به رسمیت شناخته‌اید، به همسایه احترام گذاشته‌اید و درعین‌حال، «حق» خودتان برای استراحت را با زیباترین ادبیات مطالبه کرده‌اید. در ۹۹ درصد مواقع، همسایه‌ای که با این سطح از بلوغ و شعورِ شهروندی مواجه می‌شود، از روی شرم و احترام، خودش به نگهبانِ آرامشِ شما تبدیل خواهد شد و در ساعات استراحت، بچه‌ها را به بازی‌های نشستنی و بی‌سروصدا مشغول می‌کند. هم‌زیستی مسالمت‌آمیز از همین قدم‌های کوچک شروع می‌شود؛ جایی که یاد می‌گیریم با یک بشقاب نذری و کمی مدارا، هم حق‌الناس را زنده نگه داریم و هم از همسایه‌هایمان، دوستانِ روز‌های سخت بسازیم.

منبع: فارس