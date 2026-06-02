باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در مراسم «پهلوانان غدیر» با اشاره به آیین تجلیل از خانواده شهدا اظهار کرد: در این مراسم از خانواده شهدا و فرزندان آنان تجلیل شد و یاد شهیدان والامقام از جمله شهیدان اسفندیاری، موسوی، تنگسیری و خادمی گرامی داشته شد.

دنیامالی با اشاره به ضرورت حفظ وحدت ملی تصریح کرد: هر سخن یا اقدامی که موجب تضعیف انسجام ملی شود، در راستای اهداف دشمنان است و باید از آن پرهیز شود.

وزیر ورزش و جوانان درباره روند آماده‌سازی تیم ملی فوتبال اظهار کرد: با هماهنگی فدراسیون فوتبال، وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های دیپلماتیک، کمپ بسیار مجهز و استانداردی در مکزیک برای تیم ملی تدارک دیده شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تیم ملی فوتبال کشورمان روز ۱۶ ماه جاری عازم مکزیک خواهد شد و اردو‌های آماده‌سازی خود را در این کشور برگزار می‌کند.

دنیامالی در پایان ابراز امیدواری کرد تیم ملی فوتبال با بهره‌گیری از این امکانات، در رقابت‌های پیش‌رو عملکرد خوبی داشته باشد.