وزیر ورزش و جوانان با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده، از فراهم بودن شرایط مناسب برای اردوی تیم ملی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در مراسم «پهلوانان غدیر» با اشاره به آیین تجلیل از خانواده شهدا اظهار کرد: در این مراسم از خانواده شهدا و فرزندان آنان تجلیل شد و یاد شهیدان والامقام از جمله شهیدان اسفندیاری، موسوی، تنگسیری و خادمی گرامی داشته شد.

دنیامالی با اشاره به ضرورت حفظ وحدت ملی تصریح کرد: هر سخن یا اقدامی که موجب تضعیف انسجام ملی شود، در راستای اهداف دشمنان است و باید از آن پرهیز شود.

وزیر ورزش و جوانان درباره روند آماده‌سازی تیم ملی فوتبال اظهار کرد: با هماهنگی فدراسیون فوتبال، وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های دیپلماتیک، کمپ بسیار مجهز و استانداردی در مکزیک برای تیم ملی تدارک دیده شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تیم ملی فوتبال کشورمان روز ۱۶ ماه جاری عازم مکزیک خواهد شد و اردو‌های آماده‌سازی خود را در این کشور برگزار می‌کند.

دنیامالی در پایان ابراز امیدواری کرد تیم ملی فوتبال با بهره‌گیری از این امکانات، در رقابت‌های پیش‌رو عملکرد خوبی داشته باشد.

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برچسب ها: احمد دنیامالی ، جام جهانی2026
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
پارارا
۰۹:۳۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
وزیر ورزش هست یا وزیر دفاع
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
آقای وزیر. فدراسيون جودو سلیقه‌ای عمل میکنه ازز
نخبگان و پیشکسوتان استفاده نمیکنه تک محور شده هشت سال خروجی ضعیف
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
وزیر ورزش یعنی چی !
۰
۳
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