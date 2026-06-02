باشگاه خبرنگاران جوان - صدای چرخیدن کلید میآید و فرزندتان خسته از بیرون برمیگردد، سلامی سرسری میدهد و یکراست به پناهگاهش میرود. چند ثانیه بعد، بستهشدن درِ اتاق و قرارگرفتن هندزفریها روی گوش، دیواری نامرئی بین شما و او میکشد. برای شمایی که میخواستید بعد از یک روز شلوغ کنار هم بنشینید، چای بنوشید و دورهمی صمیمیِ خانواده را تازه کنید، این سکوتِ تحمیلی آزاردهنده است؛ اما کلید حل این معمای هرروزه، در دستِ درک مهارتهایی است که فاصله قلبها را کم میکند.
گره کار دقیقاً از جایی کور میشود که این انزوا را بهپای «پسزدنِ خانواده» میگذاریم. درحالیکه برای یک نوجوان، اتاقِ دربسته و غرقشدن در دنیای موسیقی یا بازی، تنها راهکار دمدستی برای بازیابی انرژی و تخلیه فشارهای روزمره است. او هندزفری را برای فرار از شما روی گوش نمیگذارد، بلکه به دنبال لحظاتی آرامش در حریم امن خودش میگردد. اگر این نیاز طبیعی را نپذیریم، تلاش برای کشاندن او به دورهمیهای ساده و مهمانیهای خانوادگی، تبدیل به یک کشمکش فرسایشی میشود و او خانواده را نه یک نقطه امن، بلکه یک اجبارِ خستهکننده میبیند.
راهکار، هجومبردن به این حریم خصوصی و صدور دستورِ «بیا بیرون» نیست؛ بلکه باید از معجزه توافق استفاده کنید. نوجوانان منطقپذیرند، به شرطی که احساس کنند به مرزهایشان احترام میگذارید. در یک موقعیت آرام و بدون تنش، با او یک قرار دوستانه بگذارید و به یک توافق مشترک برسید. مثلاً بگویید: «میدانم وقتی به خانه میرسی نیاز داری با خودت خلوت کنی؛ یک ساعت اول کاملاً در اختیار خودت باش، اما بعد از آن، نیم ساعت هندزفری را کنار بگذار تا دور هم چای بنوشیم و گپ بزنیم.» این قرارداد ساده، به او حس استقلال میدهد و مقاومتِ او را برای حضور در جمع میشکند.
وقتی فرزندتان طبق توافق از اتاق بیرون آمد، تازه مهارتِ اصلی شما برای حفظ او در جمع آغاز میشود. بزرگترین اشتباه در این لحظات طلایی، تبدیلکردنِ دورهمی به جلسه بازخواستِ درس و بینظمیهای اتاق است. برای اینکه او مشتاقانه پایِ ثابت دورهمیها، صلهرحمها و شبنشینیهای خانوادگی بماند، باید به علایقش پل بزنید. از او درباره بازی جدیدش یا ویدئوی جالبی که دیده بپرسید. وقتی او ببیند با آغوش باز و بدون قضاوت میزبانِ حرفها و دنیای او هستید، فرهنگِ شیرینِ مهماننوازی و همنشینی را یاد میگیرد.
با همین دو گامِ ساده—پذیرشِ حریم خصوصی و تغییر جنسِ گفتوگوها—یخِ رابطهها باز میشود. وقتی نوجوان احساس کند درِ اتاقش به رسمیت شناخته شده، دیگر نیازی به قفلکردن آن نمیبیند. هندزفریها آرامآرام پایین میآیند و خانه شما، دوباره به همان فضای گرم و صمیمی تبدیل میشود که در آن، شکاف بین نسلها جای خود را به خندههای بیبهانه و دورهمیهای دلنشین میدهد.
منبع: فارس