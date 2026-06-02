باشگاه خبرنگاران جوان - با افزایش سن، بهویژه پس از یائسگی، خطر ابتلا به پوکی استخوان بیشتر میشود. به همین دلیل پژوهشگران همواره به دنبال شناسایی عادتهای روزمرهای هستند که بتوانند از سلامت استخوانها محافظت کنند. اکنون نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد که نوشیدن چای، بهخصوص در ساعات صبح، ممکن است یکی از این عادتهای مفید باشد.
پژوهشگران استرالیایی دادههای حدود ۱۰ سال از یک مطالعه بزرگ را بررسی کردند که بیش از ۹۷۰۰ زن ۶۵ ساله و بالاتر را دربر میگرفت. در طول مطالعه، تراکم استخوان ناحیه گردن استخوان ران و مفصل ران شرکتکنندگان بهطور منظم اندازهگیری شد. همچنین از آنها درباره میزان مصرف روزانه قهوه و چای سؤال شد. در مورد چای، فقط انواع معمولی مانند چای سیاه، سبز و چای سرد بررسی شدند و چایهای گیاهی یا بدون کافئین در مطالعه لحاظ نشدند.
عوامل دیگری مانند سن، شاخص توده بدنی، مصرف سیگار، فعالیت بدنی، مصرف الکل، سن یائسگی و میزان دریافت کلسیم و پروتئین نیز در تحلیل نتایج در نظر گرفته شدند.
محققان دریافتند که نوشیدن قهوه تأثیر مثبتی بر تراکم استخوان ندارد. حتی افرادی که بیش از پنج فنجان قهوه در روز مصرف میکردند، ممکن بود کاهش بیشتری در تراکم استخوان تجربه کنند.
اما در مورد چای، نتایج متفاوت بود. زنانی که بهطور منظم چای مینوشیدند، تراکم استخوان بیشتری در ناحیه مفصل ران داشتند. این یافته نشان میدهد که مصرف چای ممکن است به حفظ استحکام استخوانها در دوران سالمندی کمک کند.
البته پژوهشگران تأکید کردند که این مطالعه نمیتواند رابطه علت و معلولی را ثابت کند و برخی محدودیتها نیز وجود داشت؛ از جمله اینکه میزان مصرف نوشیدنیها توسط خود شرکتکنندگان گزارش شده بود و اطلاعات دقیقی درباره اندازه فنجانها یا غلظت نوشیدنیها ثبت نشده بود.
چای سرشار از ترکیبات گیاهی فعال و آنتیاکسیدانهایی است که میتوانند به کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو کمک کنند. برخی از این ترکیبات ممکن است در حفظ ساختار استخوان و کاهش روند تحلیل استخوانی نقش داشته باشند.
علاوه بر این، مصرف چای در مطالعات مختلف با مزایایی مانند تقویت سیستم ایمنی، بهبود سلامت قلب و حتی افزایش طول عمر همراه بوده است.
متخصصان تأکید میکنند که چای تنها بخشی از یک سبک زندگی سالم برای استخوانهاست. برای حفظ تراکم استخوان با افزایش سن، این اقدامات نیز اهمیت دارند:
انجام ورزشهای تحمل وزن مانند پیادهروی، دویدن آرام و تمرینات قدرتی
مصرف کافی لبنیات و سایر منابع کلسیم
استفاده از ماهیهای کنسروی دارای استخوان مانند سالمون و ساردین
مصرف حبوبات و سبزیجات خانواده کلم
پیروی از الگوی غذایی مدیترانهای
پرهیز از سیگار و مصرف الکل
نتایج این پژوهش نشان میدهد که نوشیدن منظم چای میتواند با تراکم استخوان بیشتر در زنان سالمند پس از یائسگی مرتبط باشد، در حالی که مصرف بیش از پنج فنجان قهوه در روز ممکن است اثرات نامطلوبی بر سلامت استخوان داشته باشد. اگر به دنبال یک عادت ساده و لذتبخش برای حمایت از استخوانهای خود هستید، نوشیدن یک فنجان چای در ابتدای روز میتواند انتخابی مفید در کنار تغذیه مناسب و فعالیت بدنی منظم باشد.
منبع: همشهری آنلاین