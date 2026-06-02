باشگاه خبرنگاران جوان - در عصر حاضر، کتاب به عنوان نمادِ اندیشه و خرد، با رقیبی سرسخت و بیرحم به نامِ جریانِ دائمی اطلاعات روبهرو شده است. این تنها یک تغییر سلیقه ساده نیست، بلکه یک تغییر بنیادین در ساختارِ عصبی و روانشناختیِ نسل جدید است. پیش از این، مطالعه یک کنشِ آرامبخش و متمرکز بود؛ فرآیندی که در آن خواننده فرصت مییافت تا با نویسنده وارد دیالوگی ذهنی شود. اما امروز، این دیالوگ جای خود را به مونولوگهایِ سریع و پراکنده در شبکههای اجتماعی داده است. نسل جدید در وضعیتی قرار دارد که روانشناسان آن را فقرِ توجه یا اضطراب دیجیتال مینامند. این وضعیت، حالتی است که در آن مغز همواره تشنه دریافت اطلاعات جدید است، اما فرصتِ پردازشِ آن را پیدا نمیکند.
تکنولوژی با تکیه بر الگوریتمهایی که برای نگه داشتنِ کاربر طراحی شدهاند، ذهن را در وضعیتِ شکارِ دائمیِ اطلاعات قرار میدهد. وقتی جوانی یک متنِ طولانی را میبیند، ناخودآگاه مغز او فرمان میدهد که این محتوا برایِ سرعتِ فعلیِ او کند است. در دنیایی که اینستاگرام، تیکتاک و پیامهایِ لحظهای، پاداشهایِ سریعِ دوپامینی را در کسری از ثانیه به مغز میرسانند، خواندنِ یک کتابِ پانصد صفحهای که پاداشِ آن نه در لحظه، بلکه در پایانِ مسیر و پس از ساعتها اندیشیدن حاصل میشود، کار دشواری است. این ناتوانی در به تأخیر انداختنِ لذت، اصلیترین دشمنِ مطالعه و در نتیجه، دشمنِ تفکرِ انتقادی است.
اضطرابِ دیجیتال، حاصلِ هراسِ از دست دادن است؛ هراس از اینکه اگر لحظهای از دنیایِ مجازی دور بمانیم، خبری را از دست میدهیم یا از قافلهی بحثهایِ داغِ روز عقب میمانیم. این اضطراب، ذهن را در وضعیتی از آشفتگیِ دائمی قرار میدهد که امکانِ تمرکزِ عمیق را غیرممکن میسازد. مطالعه نیازمندِ سکوتِ ذهنی و ایستایی است، اما دنیایِ دیجیتال دقیقاً نقطه مقابلِ این وضعیت است. در فضای مجازی، همه چیز در حالِ حرکت، تغییر و چشمک زدن است. نتیجه این میشود که نسل جدید، اگر هم مطالعه کند، مطالعهاش سطحی و در حدِ اسکن کردنِ متنها برای یافتن نکاتِ کلیدی است، نه غوطهوری در عمقِ معنا.
این پدیده تنها یک آسیبِ فردی نیست، بلکه یک چالشِ بزرگِ تمدنی و دینی است. دینِ اسلام و مکتبِ تشیع بر پایه اندیشه، تعقل و تفکرِ عمیق بنا شده است. بزرگانِ دین همواره بر مطالعه و استخراجِ حقایق از بطنِ متونِ اصیل تأکید داشتهاند. اما وقتی ذهنِ مؤمن، توانِ تمرکزِ طولانی بر یک متن را نداشته باشد، چگونه میتواند به لایههایِ عمیقِ معارفِ الهی دست یابد؟ اضطرابِ دیجیتال، مانعی بر سر راهِ رشدِ معنوی است، چرا که معنویت در ساحتِ سکوت و تأمل شکوفا میشود، نه در ساحتِ هیاهو و سرعت.
آموزش و پرورشِ مدرن و نهادهای فرهنگی نیز در ایجاد این وضعیت بیتقصیر نبودهاند. وقتی نظامِ آموزشی به جایِ تربیتِ متفکر، به سمتِ آموزشِ مهارتهایِ سریع و تستزنی حرکت میکند، پیامِ ضمنی به نسلِ جوان این است که هدف، رسیدن به نتیجه در کوتاهترین زمان است. وقتی ارزشِ دانستن به اطلاعاتِ پراکنده و عمومی محدود شود، عمقِ دانشِ فرد به شدت کاهش مییابد. ما با نسلی مواجهیم که درباره همهچیز اطلاعاتی دارد، اما درباره هیچچیز دانشِ عمیق و ریشهداری ندارد. این آفت، خلاقیت را نیز در نطفه خفه میکند؛ زیرا خلاقیت نیازمندِ پیوند دادنِ مفاهیمِ عمیق با یکدیگر است، کاری که ذهنِ سطحینگر از انجامِ آن ناتوان است.
برای عبور از این بنبست، نیازمندِ یک نهضتِ بازگشت به خویشتن هستیم. باید به نسلِ جدید بیاموزیم که سرعت، لزوماً به معنایِ پیشرفت نیست. گاهی ایستادن و خواندن، از دویدن و دیدنِ محتواهایِ بیهوده، بسیار جلوتر است. این کار نیازمندِ یک نوع رژیمِ رسانهای است. همانطور که برای سلامتِ جسم به رژیم غذایی نیاز داریم، برای سلامتِ روح و مغز نیز به رژیمِ مصرفِ اطلاعات نیاز داریم. باید زمانهایی را به طورِ مطلق از ابزارهایِ دیجیتال دور شد تا ذهن فرصتِ بازیابیِ توانِ تمرکز را پیدا کند. این یک تمرینِ اراده است؛ همانگونه که ورزشکار برای تقویتِ عضلاتش سختی میکشد، خواننده نیز باید برای تقویتِ عضلهی تمرکز، سختیِ مطالعه را به جان بخرد.
علاوه بر این، باید پیوندِ دوبارهای میانِ لذت و مطالعه برقرار کرد. بسیاری از جوانان فکر میکنند مطالعه یعنی کاری سخت و خستهکننده. باید با معرفیِ آثارِ جذاب، حکایتهایِ عمیق و تحلیلهایِ بهروز، به آنها نشان داد که کتاب، پنجرهای به دنیایِ دیگر است؛ دنیایی که در آن میتوان از محدودیتهایِ زمان و مکان فراتر رفت. باید فرهنگِ گفتوگو در موردِ کتابها را در جمعهای دوستانه ترویج کرد. وقتی مطالعه به یک فعالیتِ جمعی و گفتوگو محور تبدیل شود، دیگر عملی خستهکننده به نظر نمیرسد، بلکه به یک رویدادِ اجتماعیِ ارزشمند تبدیل میشود.
سلطهگرانِ رسانهایِ جهان، بهخوبی میدانند که با مشغول کردنِ ذهنها به امورِ بیاهمیت و تکهتکه کردنِ تمرکزِ مردم، میتوانند جوامع را مدیریت کنند. جامعهای که نتواند کتاب بخواند و نتواند تحلیل کند، جامعهای است که بهراحتی فریب میخورد. اضطرابِ دیجیتال، سلاحی نامرئی در دستِ این جریانهاست تا اندیشه را از کار بیندازند. مقابله با این روند، یک جهادِ فرهنگی است. ما نیازمندِ بازگشت به سنتِ کتابخوانی هستیم، اما نه به معنایِ کهنهپرستی، بلکه به معنایِ بازپسگیریِ قلمروِ ذهن از دستِ ابزارهایِ سرگرمکننده.
خانوادهها در این میان نقشِ تعیینکنندهای دارند. اگر والدین خودشان در حالِ مطالعه باشند، فرزندان نیز به این کار ترغیب میشوند. الگوهایِ رفتاری در خانه، بیش از هر توصیهای بر ذهنِ کودک و نوجوان تأثیر دارد. ایجادِ فضایِ آرام در خانه، محدود کردنِ استفاده از ابزارهای دیجیتال در ساعاتِ خاص و تشویق به خواندنِ کتبِ غیردرسی، از گامهایِ اولیه برای درمانِ این اضطراب است. باید به نسلِ جدید اطمینان داد که در پشتِ دیوارهایِ این هیاهویِ مجازی، حقایقی وجود دارند که برای یافتنِ آنها باید صبور بود و عمیق شد.
فتحِ قللِ معرفت، بدونِ عبور از سدِ بیحوصلگی ممکن نیست. اضطرابِ دیجیتال یک بیماریِ عصرِ جدید است که تنها با داروهایِ سنتیِ خردورزی، صبر و تداوم درمان میشود. ما باید یاد بگیریم که چگونه بر امواجِ این دنیایِ پرشتاب سوار شویم، بدون آنکه در آن غرق شویم. مطالعه، راهِ نجاتِ ما از سطحگرایی است؛ راهی که ما را از یک مصرفکننده صرفِ محتوا به یک تولیدکننده اندیشه تبدیل میکند. اگر امروز تصمیم بگیریم که برایِ دقایقی هم که شده، گوشی را زمین بگذاریم و به سراغِ کتاب برویم، در واقع اولین گام را برای بازپسگیریِ هویت و قدرتِ تفکرِ خود برداشتهایم.
در نهایت، هدفِ اصلیِ ما باید تربیتِ نسلی باشد که نه تنها با تکنولوژی آشناست، بلکه بر آن مسلط است و اجازه نمیدهد تکنولوژی بر عقل و روانش حکمرانی کند. مطالعه، ابزارِ این تسلط است. کسی که کتاب میخواند، قدرتِ تحلیل دارد و کسی که قدرتِ تحلیل دارد، فریبِ ظاهرِ آراسته و سرعتِ فریبندهیِ دنیایِ دیجیتال را نمیخورد. رسیدن به این سطح از آگاهی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورتِ حیاتی برای ایستادگی و تعالی در دنیایِ پیچیدهیِ امروز است. پس بیاییم با تمرینِ دوبارهیِ خواندن، اضطرابهایِ بیدلیلِ دنیایِ مجازی را به آرامشِ عمیقِ خرد و معرفت تبدیل کنیم.
منبع: خبر آنلاین