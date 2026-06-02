اسپانیا تشدید اخیر خشونت در جنوب لبنان را محکوم و آن را «غیرقابل توجیه» توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اسپانیا روز سه‌شنبه تشدید اخیر خشونت در جنوب لبنان را محکوم و آن را «غیرقابل توجیه» توصیف کرد و هشدار داد که این امر تلاش‌ها برای حفظ آتش‌بس شکننده‌ای را که از اواسط آوریل برقرار شده است، تضعیف می‌کند.

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا در X گفت: «تشدید خشونت در جنوب لبنان غیرقابل توجیه است.»

وی افزود: «این خشونت حاکمیت و تمامیت ارضی کشور را نقض می‌کند، مانع مذاکرات مستقیم جاری می‌شود، بحران انسانی را تشدید می‌کند و تلاش‌های بین‌المللی برای تحکیم آتش‌بس را تضعیف می‌کند.»

آلبارس از همه طرف‌ها خواست تا به طور کامل از توافق آتش‌بس حاصل شده در ۱۶ آوریل پیروی کنند.

وزیر امور خارجه اسپانیا بار دیگر حمایت مادرید را از تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش و تلاش‌های دولت لبنان برای تقویت اقتدار دولتی در سراسر کشور اعلام کرد.

آلبارس گفت: «اسپانیا از ابتکارات بین‌المللی برای کاهش تنش و تلاش‌های دولت لبنان برای بازگرداندن انحصار دولتی قدرت در سراسر کشور حمایت می‌کند.»

اسرائیل از اوایل ماه مارس علیرغم آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده، به حملات خود به لبنان ادامه داده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اخیراً به سربازان دستور داد تا به اهدافی در بیروت حمله کنند، اما روز دوشنبه با تهدید تهران مبنی بر خروج از مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ایران، توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده مهار شد. با این حال، نخست‌وزیر اسرائیل مدعی شد که طبق برنامه در جنوب لبنان عمل می کند.

منبع: آناتولی