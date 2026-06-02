باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جلسه رسمی قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان قم شامگاه سه‌شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ به ریاست مهندس بهنام‌جو استاندار قم در سالن امام جواد(ع) استانداری برگزار شد.

استاندار قم در این جلسه رسمی با اشاره به کاهش ظرفیت تولید انرژی و افزایش مصرف، بر ضرورت مدیریت جدی مصرف و نقش‌آفرینی همه دستگاه‌ها و مردم برای عبور از شرایط پیش‌رو تأکید کرد.

قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان قم که پیش از این در قالب نشست‌های مقدماتی، آغاز فعالیت آن اعلام شده بود، با هدف پایش مستمر مصرف انرژی در بخش‌های مختلف و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، فعالیت رسمی و منسجم خود را آغاز کرده است.

بر اساس ساختار تعریف‌شده، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان در قالب کمیته‌های تخصصی در این قرارگاه حضور مستمر خواهند داشت و مسئولیت رصد وضعیت مصرف، ارائه راهکارهای اجرایی و پیگیری مصوبات را بر عهده دارند.

در جریان این جلسه، چارچوب فعالیت قرارگاه در حوزه‌های آب، برق و گاز، نحوه برگزاری نشست‌های روزانه و سازوکارهای نظارتی برای مدیریت مصرف در ایام اوج بار مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین با توجه به افزایش مصرف انرژی در فصل گرم سال، بر ضرورت اجرای برنامه‌های هدفمند برای کنترل مصرف و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در سطح استان تأکید شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، اتاق تشریفات استانداری قم به عنوان مرکز فرماندهی این قرارگاه و سالن امام جواد(ع) استانداری قم به عنوان محل برگزاری جلسات مستمر آن تعیین شده است.

گفتنی است این قرارگاه با رویکردی عملیاتی و با هدف پیشگیری از بروز ناترازی در تأمین انرژی، به‌صورت مستمر روند مصرف را پایش و اقدامات لازم را در سطح استان دنبال خواهد کرد.

منبع:استانداری قم