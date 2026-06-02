باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر توقف مذاکرات بین واشنگتن و تهران از چند روز پیش را رد کرد و آنها را "اخبار جعلی" خواند.

ترامپ روز سه‌شنبه در یک پست در تروث سوشال مدعی شد: "گزارش‌های اخبار جعلی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده چند روز پیش صحبت‌های خود را متوقف کرده‌اند، نادرست و اشتباه است. گفت‌و‌گو‌های بین ما به طور مداوم از جمله چهار روز پیش، سه روز پیش، دو روز پیش، یک روز پیش و امروز ادامه داشته است. هیچ‌کس نمی‌داند به کجا منتهی می‌شود، اما همانطور که به ایران گفتم، "وقت آن رسیده است که به هر طریقی، شما به توافق برسید. شما ۴۷ سال است که این کار را انجام می‌دهید و دیگر نمی‌توان اجازه داد که این روند ادامه یابد. "

به گزارش ان‌بی‌سی نیوز رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشته نشان داد که در برابر ایران عملاً گزینهٔ مؤثری ندارد. او پس از گزارش توقف مذاکرات میان تهران و واشنگتن، مجبور شد به جای تهدید، عقب‌نشینی تاکتیکی کند و بپذیرد که «سکوت کردن بسیار خوب خواهد بود.»