رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: اقدام دولت در ساماندهی نظام توزیع ارز کالاهای اساسی گام مهمی در مدیریت بازار کالا بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حاجی میرزایی در جریان سفر خود به قم در دیدار با آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید ضمن ابلاغ سلام و دعای خیر رئیس جمهور گزارشی از آخرین وضعیت کشور و اقدامات و برنامههای دولت برای تدبیر امور ارائه و تاکید کرد: اگر این اقدام(ساماندهی نظام توزیع ارز) انجام نشده بود، احتمال بروز قحطی در جنگ ۴۰ روزه بسیار زیاد بود. اگر چه گرانی رخ داده، اما اگر کمبود و قحطی پیش میآمد، گرانی کالا در برابر آن به چشم نمیآمد.
وی ضمن تشریح وضعیت کشور، به ویژه از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم و همزمانی تشدید مشکلات داخلی ناشی از محدودیتهای اقتصادی و ناترازیها در عرصههای مختلف با فشارها و دشمنیهای خارجی که ۲ جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی بخشی از آنها بودند، اظهار داشت: اگر چه نظام جمهوری اسلامی همواره با دشمنیهای خارجی و مشکلات داخلی مواجه بوده، اما وضعیت ۲ سال گذشته به لحاظ تشدید معضلات به اعتراف و تصریح همه افراد آشنا با سابقه ۴۷ ساله استقرار جمهوری اسلامی، کاملاً بیسابقه است.
حاجیمیرزایی افزود: دشمنان عزم خود را برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی جزم کردهاند و در این مسیر از هیچ اقدام و توطئهای دریغ ندارند. لذا تلاش کردهاند از یک سو با تشدید تحریمها و فشارها، مشکلات اقتصادی کشور را تشدید و نارضایتیهای اقتصادی را دامن بزنند و از سوی دیگر با حملات نظامی و ضربه به ساختارهای انتظامی و امنیتی کشور، مردم را به اعتراضات خیابانی تشویق کنند.
وی با اشاره به اینکه به طور معمول کمبود و قحطی کالا، جزو آثار قطعی همه جنگها در جهان بوده است، گفت: بر اساس پیمایشهای انجام شده از سوی مراکز غیروابسته به دولت، مردم از مدیریت دولت در تامین و توزیع کالا رضایت داشتهاند و حتی در روزهای آغازین جنگ که عنصر غافلگیری شدیدتر هم بود، مردم برای تامین کالا با مشکلی مواجه نشدند.
رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دشمن وقتی در میدان جنگ نظامی در مقابل ایستادگی ملت بعثتیافته و نظامیان سلحشور ایران شکست خورد، همه توان خود را روی جنگ اقتصادی متمرکز کرده است. با این وجود دولت همه توان خود را به کار خواهد بست که نظم و ثبات را به بازار و عرصه اقتصادی بازگرداند؛ رئیس جمهور شخصاً روزی چندین جلسه با موضوع اقتصاد دارد و مردم اطمینان داشته باشند که دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد در حال تلاش شبانهروزی است.
منبع:پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری