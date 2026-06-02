تماس تند ترامپ با نتانیاهو خبرساز شد + فیلم

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باشگاه خبرنگاران جوان - پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در جریان یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، گفتوگویی پرتنش داشته است.
بر اساس این گزارش، این تماس در شرایطی انجام شده که تنشهای منطقهای و تهدیدهای متقابل میان ایران و آمریکا به یکی از مهمترین موضوعات محافل سیاسی و امنیتی تبدیل شده است. آکسیوس مدعی شده ترامپ در این گفتوگو نسبت به برخی اقدامات و مواضع تلآویو ابراز نارضایتی کرده و انتقادهای تندی را مطرح کرده است.