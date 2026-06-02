باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدرضا موالیزاده، روز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در گفتگویی رسانهای با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته از سوی وزیر جهاد کشاورزی، سازمان هدفمندسازی یارانهها، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس، گفت: به دنبال تأکیدات رئیسجمهور و پیگیریهای متعدد، روند پرداخت وجوه مربوط به مطالبات گندمکاران در استان آغاز شد.
استاندار خوزستان با اعلام آماری از میزان خرید تضمینی گندم در استان تصریح کرد: تاکنون یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است و از امروز روند پرداخت چهل درصد بهای گندم تحویلی به کشاورزان آغاز شده است.
موالیزاده افزود: از کشاورزانی که گندم خود را تحویل دادهاند و برای آغاز پرداخت مطالبات صبوری کردند، صمیمانه تشکر میکنم.
وی خطاب به کشاورزانی که هنوز گندم در اختیار دارند، تأکید کرد: گندم خود را به مراکز خرید دولتی تحویل دهند و مطمئن باشند که بهای آن به طور کامل پرداخت خواهد شد
استاندار خوزستان با اشاره به تداوم روند پرداخت مطالبات اظهار داشت: روند پرداخت از امروز با چهل درصد آغاز شده و ادامه خواهد داشت تا به مرحله نهایی برسد و تمام مبلغ مربوط به خرید گندم به طور کامل به کشاورزان عزیز پرداخت شود.
موالیزاده گفت: از همه کسانی که تلاش و کمک کردند تا این روند آغاز شود و از کشاورزان عزیز که همکاری و صبوری کردند، صمیمانه تشکر می کنم
منبع: استانداری خوزستان