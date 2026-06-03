عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید نتانیاهو اصلا نمی‌خواهد توافقی صورت بگیرد و احتمال خرابکاری از طرف اسرائیل برای جلوگیری از هرگونه توافق حتمی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدامات رژیم صهیونیستی برای حمله به ضاحیه لبنان گفت: بازی‌ای که میان ترامپ و نتانیاهو در جریان است، ریشه در ماهیت جنایت‌کارانه نتانیاهو دارد چون حیات سیاسی او اساساً با جنگ تداوم می‌یابد و از این‌رو کوشید تا جبهه مقاومت و به‌ویژه حزب‌الله را از میان بردارد که دیگر تهدیدی برای او محسوب نشوند سپس در گام بعدی، ترامپ را تحریک کند که حملات خود را متوجه ایران سازد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: در برابر این طرح، همه مسئولان ایران با یک موضع‌گیری یکپارچه اعلام آمادگی کردند تا در صورت لزوم به اسرائیل حمله کنند. 

این نماینده مجلس بیان کرد: نتانیاهو آدمی نیست که به حرف گوش دهد بلکه ممکن است امروز حرفی بزند و فردا کار خود را انجام دهد بنابراین ایران باید محکم این موضوع را دنبال کند و همواره در جهت مقابله با اسرائیل گام بردارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: ممکن است رژیم صهیونیستی یکی دو روز تحمل کند و دوباره حملات خود را علیه لبنان و جنوب آن که حزب‌الله قرار دارد، آغاز کند لذا این موضوع باید تعیین تکلیف شود و پا در هوا نماند و این وضعیتی که در آن هستیم نباید ادامه پیدا کند. 

کوثری تاکید کرد: نتانیاهو اصلا نمی‌خواهد توافقی صورت بگیرد زیرا موجودیت و هستی او با جنگ گره خورده است. به همین دلیل، هر زمان که قصد شکل‌گیری توافقی میان ایران و آمریکا باشد، نتانیاهو به گونه‌ای فضا را برهم می‌زند که توافق به نتیجه نرسد تا جنگ بین ایران و آمریکا ادامه پیدا کند و احتمال خرابکاری از طرف اسرائیل برای جلوگیری از هرگونه توافق حتمی است.

برچسب ها: توافق ایران و آمریکا ، مذاکره با آمریکا ، حزب‌الله لبنان ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵۷
در انتظار بررسی: ۳۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
الان سه ساله منتظرید نتانیاهو برکنار شود
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
روسیه: ممکن است از سلاح هسته‌ای استفاده کنیم

تعرض به روسیه و تمامیت ارضی آن از سوی متجاوزان، از جمله کسانی که ممکن است خود چنین سلاح‌هایی در اختیار نداشته باشند، در بدترین سناریو می‌تواند به پاسخ ما با این ابزارها منجر شود.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
سئوال اینجاست که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در خاک کویت چه غلطی می کنند؟ به سران کویت هشدار می دهیم که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار فوری و سریع خاک کویت را ترک کنند.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اگر توافق ایران با آمریکا و ترامپ صورت بگیرد و 100 درصد باز هم مشکل اصلی ایران با آمریکا و ترامپ حل نخواهد شد و حل نمی شود
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟ متأسفانه عراق و هم ایران از 13 دی ماه سال 1398 تاکنون در مورد ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد توسط جنایتکاران جنگی هیچ کاری و اقدامی در این مورد نکردند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار مورد اعتماد ما نیست و از سال 1332 تاکنون هم نبوده است. مذاکره و توافق ایران با آمریکا باز هم غلط و اشتباه است.
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و این در حالی است که متأسفانه ایران هنوز هم و باز هم درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه در پایگاه‌های «علی‌السالم» و «عریفجان» به ایران تجاوز و حمله کرده است و باید مجازات شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
و این در حالی است که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خیانتکار، هنوز هم حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران و شهرهای ایران را محکوم نکرده است.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اروپا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
غرب فراموش کرده چه کسی از برجام خارج شد
رژیم اسرائیل و آمریکا اعتبار دیپلماسی را از بین بردند.
تنها راه پایان بحران منطقه، خروج نیروهای تروریستی آمریکایی از عراق، سوریه و منطقه است.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
انگلیس رسما به مشارکت در جنگ علیه ایران اعتراف کرد سفیر انگلیس در واشنگتن رسما به مشارکت کشورش در جنگ تروریستی آمریکایی صهیونیستی علیه ملت ایران اعتراف کرد.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
آمریکای جنایتکار ۱۰ ماده‌ای ایران را در آتش‌بس انجام نداده است
۱- عدم تجاوز
۲- استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز
۳- پذیرش غنی سازی
۴- رفع همه تحریم های اولیه
۵- رفع همه تحریم های ثانویه
۶- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای امنیت
۷- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای حکام
۸- پرداخت خسارت ایران
۹- خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه
۱۰- توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
آمریکای جنایتکار باید ۱۰ شرط مقام رهبری را تمکین کند
و این در حالی است که آمریکای جنایتکار ۱۰ ماده‌ای ایران را در آتش‌بس انجام نداده است و تاالان قبول نکرده است
۱- عدم تجاوز
۲- استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز
۳- پذیرش غنی سازی
۴- رفع همه تحریم های اولیه
۵- رفع همه تحریم های ثانویه
۶- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای امنیت
۷- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای حکام
۸- پرداخت خسارت ایران
۹- خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه
۱۰- توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار از سال 1397 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است.
ترامپ جنایتکار مورد اعتماد ما نیست و از سال 1397 تاکنون هم نبوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
قاتل سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد در 13 دی ماه سال 1398 یک حیوان تمام عیار است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
مواضع مداخله‌جویانه ترامپ جنایتکار به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
مشکل داخلی ایران به ترامپ جنایتکار ربطی ندارد و ترامپ چنایتکار حق دخالت و مداخله در امور داخلی ایران را ندارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ آرزوهایش برای ایران را به گور می‌برد.
نتانیاهو آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد.
شبکه تروریستی ایران اینترنشنال آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟
متأسفانه عراق و هم ایران از 13 دی ماه سال 1398 تاکنون در مورد ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد توسط جنایتکاران جنگی هیچ کاری و اقدامی در این مورد نکردند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
و این در حالی است که داعش مورد حمایت آمریکا و متحدانش از سال 2011 تاکنون بیش از 999 هزار نفر را فقط در سوریه و عراق کشته است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
هر کس به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعتماد کرد، ضربه خورد.
هر کس به آمریکا اعتماد کرد، ضربه خورد.
هر کس به اروپا اعتماد کرد، ضربه خورد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
حملات آمریکا جنایتکار به ایران نقض آشکار حقوق بین‌الملل است
حمله نظامی آمریکا جنایت کار به ایران، اجرای قانون جنگل بود و هم 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار بوده است.
آمریکایی ها جنایتکار که بی‌شرمانه هر سال هزاران نفر انسان ها بی مظلوم، بی دفاع و بی گنان را قتل‌عام می‌کنند، چگونه از حقوق بشر سخن می‌گویند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بلایی به سر آمریکایی‌ها خواهیم آورد که پایگاه‌هایشان را جمع کرده و پا به فرار بگذارند
سازمان ملل باید به این موارد رسیدگی کند؛ اگر سازمان ملل کاره‌ای نیست ما هم بلدیم چه کار کنیم، آمریکایی‌ها در نقاط وسیع جهان به ویژه در غرب آسیا، پایگاه دارند و آن موقع بلایی به سر آنها خواهد آمد که این پایگاه‌هایشان را جمع کرده و پا به فرار بگذارند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
هیچ قدرتی توان به زانو درآوردن این ملت را نخواهد داشت.
مشکلات و ناامنی‌های منطقه حاصل اقدامات همین جنایتکاران است که با بمباران مردم، زنان و کودکان، مرتکب نسل‌کشی می‌شوند اما ادعا می‌کنند که می‌خواهند برای مردم ایران دموکراسی بیاورند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
خواست دولت وحشی آمریکا جنایتکار این است که ایران تابع اسرائیل جنایتکار در منطقه باشد!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید محاکمه شود که محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید در دستور کار قرار گیرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
افرادی که اسلحه به دست می‌گیرند واموال عمومی، دولتی و خصوصی مردم را آتش زده یا تخریب می‌کنند و باید بدون محاکمه اعدام شوند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
تظاهرات گسترده در مینیاپولیس در اعتراض به خشونت پلیس/ بازداشت ۲۰ آمریکایی/ آقای ترامپ! دهانت را ببند و به مشکلات مردم آمریکا رسیدگی کن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ناآارمی‌های اخیر ایران هیچ ارتباطی و ربطی به مشکلات معیشتی و تورم ندارد و 100 درصد فقط ترامپ، نتانیاهو و رضا ربع پهلوی عامل ناآارمی‌های اخیر در ایران هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
دولت وحشی آمریکا جنایتکار باید برای اقدامات خود در حمایت از تروریسم پاسخگو باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
از سال 1332 تاکنون در هر جای کشورما جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال 1332 تاکنون در هر جای کشورما جنایتی رخ می دهد که دست غرب جنایتکار در کار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از مهر ماه سال 1402 تاکنون شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
سئوال اینجاست که چرا اروپا جنایتکار تروریست ها مورد حمایت مدعیان دروغین حقوق بشر پناه داده است؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
امنیت ساختمان اپستین را اسرائیل تامین می‌کرد!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ادعاهای تازه تهران درباره ایران: مردم در جهنم زندگی می کنند!/ طوفان برفی برق ۷۰۰ هزار نفر در آمریکا را قطع کرد؛ لغو ۱۰ هزار پرواز/ آقای ترامپ! دهانت را ببند و به مشکلات مردم آمریکا رسیدگی کن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
غرب ۲۰ سال از «جزیره آدم‌خوارها» خبر داشت ولی سکوت کرد!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
نتانیاهو جنایتکار از سال 2011 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است.
ترامپ جنایتکار از سال 2017 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
حملات آمریکا و اسرائیل به ایران یک جنگ غیرقانونی و فاجعه‌بار است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار بداند که این بار دیگر پایان جنگ به عهده او نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار بداند روزهای خوش آنها به پایان رسیده است.
نتانیاهو جنایتکار بداند روزهای خوش آنها به پایان رسیده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
حامیان اصلی داعش چه کسانی هستند؟ 1 - آمریکا جنایتکار و به همراه برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا جنایتکار 2 - انگلیس جنایتکار 3 - فرانسه جنایتکار 4 - آلمان جنایتکار 5 - عربستان سعودی جنایتکار 6 - امارات جنایتکار 7 - ترکیه جنایتکار 8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار 9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه با حامیان اصلی داعش همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
در امور داخلی ایران دخالت نکنید
در امور داخلی ایران دخالت نکنید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
سربازان آمریکایی سریعا منطقه را ترک کنند وگرنه هرکجا باشند، زیر آوار دفن خواهند شد
سربازان آمریکایی سریعا منطقه را ترک کنید و گرنه شما را در هر نقطه‌ای از منطقه بویژه در هتل‌ها، تونل ها، شهرک‌های صنعتی و پناهگاه‌های زیرزمینی باشید زیر آوار دفن خواهیم کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
انتقام حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیا جنایتکار به مردم عادی در تهران و سایر شهرهای ایران را می‌گیریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اگر می‌خواستیم سلاح هسته‌ای بسازیم تا الان ساخته بودیم اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، کسی نمی‌تواند جلو ما را بگیرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
هر گونه تهدید و تجاوز پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهد کرد
آمریکا، اسرائیل و دشمنان کشورمان در صورت هر گونه تهدید و تجاوز، پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهند کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
زمان اخراج نیرو‌های امریکا از منطقه فرا رسیده است.
نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
حرف شعار ما 100 درصد فقط گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار مرتکب «جنایت جنگی و جنایتکار علیه بشریت» شده است.
نتانیاهو جنایتکار مرتکب «جنایت جنگی و جنایتکار علیه بشریت» شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار باید خسارات جنگ 12 روزه را بپذیرد
آمریکا جنایتکار باید خسارات ناآرامی های دی ماه سال 1404 را بپذیرد.
آمریکا جنایتکار باید خسارات جنگ 40 روزه را بپذیرد.
آمریکا جنایتکار باید خسارات حمله به تآسیسات صلح آمیز هسته ای ایران را بپذیرد.
آمریکا جنایتکار باید خسارات حمله به مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران را بپذیرد.
آمریکا جنایتکار باید پول بابت ترور رهبر انقلاب و نظامیان ایران را بپذیرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به آمریکا جنایتکار هم ندارد. غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به ترامپ جنایتکار هم ندارد.

سئوال اینجاست که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در خاک بحرین چه غلطی می کنند؟ به سران بحرین هشدار می دهیم که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار فوری و سریع خاک بحرین را ترک کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
جهان به خاطر جنایت های آمریکا و اسرائیل در حال نابودی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
1 - عربستان سعودی در حمله به کشور ما شریک است.
2 - امارات در حمله به کشور ما شریک است.
3 - قطر در حمله به کشور ما شریک است.
4 - بحرین در حمله به کشور ما شریک است.
5 - کویت در حمله به کشور ما شریک است.
6 - اردن - در حمله به کشور ما شریک است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
در دی ماه سال 1404 به جنایتکاران هشدار داده بودیم که تجاوز و حمله به ایران برای آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
و این در حالی است که جهان تاوان جنایت جنگی و جنایت بشریت دولت وحشی آمریکا جنایتکار را می‌دهد.
و این در حالی است که جهان تاوان جنایت جنگی و جنایت بشریت نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار را می‌دهد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
سئوال اینجاست که پس چرا تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل به ایران تاکنون در دادگاه بین المللی پیگیری نشده است؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز بدون توافق با ایران باز نخواهد شد
ترامپ جنایتکار فکر می‌کرد ایران مثل ونزوئلا است!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
دولت‌های مشارکت‌کننده در تجاوز آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار پاسخگو شوند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ اعتراف نمی‌کند، اما در دام ایران گیر افتاده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اگر از خاک امارات علیه ایران اقدامی شود پاسخ کوبنده و پشیمان کننده خواهیم داد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اگر از خاک کویت علیه ایران اقدامی شود پاسخ کوبنده و پشیمان کننده خواهیم داد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
پروژه «اسرائیل بزرگ» با حمایت آمریکا و برخی کشورهای عربی دنبال می‌شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
جنگ با آمریکا و هم اسرائیل تمام نشده است و باید انتفام خون شهیدان از آمریکا و اسرائیل بگیریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
افزایش شهدای لبنان به ۸۸۲ ۳۵ نفر پس از نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی/ آمریکا، اروپا، هر دو شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار در جنگ لبنان هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بهترین مذاکرات زدن خاک آمریکا با موشک های بالستیک است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
برخی کشور‌ها سابقه خوبی در قبال ایران ندارند و متأسفانه همه جانبه از جنایت های آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم تروریست ها حمایت می کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
با نظارت آژانس خیانتکار در ایران هیچ مذاکره جدی شکل نمی‌گیرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
امارات جنایتکار از سال 1359 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که دشمن درجه یک مردم ایران و هم دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی بوده است و باید با سیاست‌های امارات جنایتکار مقابله کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید ورود همه کشتی‌های استرالیا جنایتکار را به خلیج فارس جلوگیری کند استرالیا، ایران را تحریم کرده است و کشتی استرالیا حق ورود به تنگه هرمز را ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
باید در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا جنایتکار مذاکره و گفت وگو و همکاری به طور کامل لغو شود
اگر مجدداً مورد تجاوز دشمن قرار بگیریم ضربه‌ پشیمان‌کننده‌ای به آن‌ها می‌زنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ما تا زمانی که انتقام خون شهیدان را از ترامپ نگیریم و نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و ترامپ جنایتکار را رها نمی کنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
دولت وحشی آمریکا جنایتکار را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز ربطی به آمریکا جنایتکار ندارد آمریکا جنایتکار هیچگونه حق دخالت و مداخله در تنگه هرمز را ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اگر جنگ دوباره آغاز و از صادرات ایران جلوگیری شود، از خروج نفت از منطقه جلوگیری می‌کنیم
حملات ایران در صورت ورود منطقه به دور دیگری از جنگ فراتر از مرز‌های منطقه خواهد رفت و بسیار شدیدتر، سنگین‌تر، خشونت‌آمیز‌تر و قوی‌تر از دو جنگ قبلی خواهد بود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
نقض آتش‌بس توسط آمریکا بی‌پاسخ نمی‌ماند که این اقدام آمریکا بی پاسخ نخواهد ماند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ملت ایران هرگز تن به تسلیم نخواهد داد | آمریکا جنایتکار آرزوی ذلت ملت ایران را به گور خواهد برد.
ملت ایران هرگز تن به تسلیم نخواهد داد |ترامپ جنایتکار آرزوی ذلت ملت ایران را به گور خواهد برد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ توان جنگی دیگر را ندارد و ناچار به مذاکره است ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران در دستور کار مذاکرات نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اعتراف ترامپ: در صورت خروج اورانیوم ایران نیز تحریم‌ها لغو نخواهد شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
وزیر خارجه آمریکا: پیشرفت‌هایی در جهت دستیابی به توافق با ایران حاصل شده است/ و باز هم ۱۰۰ درصد فقط دروغ است
مارکو روبیو می‌گوید ترجیح آمریکا گزینه گفت‌و‌گو است و پیشرفت‌هایی نیز در این گفت‌و‌گو‌ها حاصل شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
عامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه، حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی است. زمان قطع کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل فرا رسیده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا ثابت کرده قابل اعتماد نیست.
ترامپ ثابت کرده قابل اعتماد نیست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
مردم ایران همچنان گزینه نظامی را برای نابودی همه پایگاه های آمریکا در منطقه روی میز دارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بنده از حمله سپاه پاسداران به پایگاه هوایی آمریکا/ استقبال می کنم و از این بابت از سپاه پاسداران تشکر و قدردانی می کنم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار از سال 1397 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که دشمن درجه یک مردم ایران و هم دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی هستند و مرتکب جنایات شده اند و باید در دادگاه لاهه دیوان کیفری بین المللی محاکمه شوند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
سئوال اینجاست که نیرو‌های آمریکایی از سال 2001 تاکنون در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا چه غلطی می کنند؟
سئوال اینجاست که نیرو‌های آمریکایی از سال 2003 تاکنون در عراق و لیبی چه غلطی می کنند؟
سئوال اینجاست که نیرو‌های آمریکایی از سال 2011 تاکنون در سوریه چه غلطی می کنند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
و این در حالی است که داعش تحت حمایت دولت وحشی آمریکا جنایتکار و هم ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در سوریه، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان فعالیت می کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان هیچ غلطی نمی توانند بکنند و ما به پیشرفت خود ادامه خواهیم داد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اعتراف تحلیلگر آمریکایی: تهدیدات آمریکا و اسرائیل علیه ایران؛ نمایشی و تبلیغاتی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار از سال 1945 تاکنون همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار تهدیدی جدی برای صلح بین‌المللی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار، آمریکا را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
کویت کاردار ایران را احضار کرد

در پی پاسخ ایران به تجاوز نظامی بامداد امروز آمریکا، وزارت امور خارجه کویت اعلام کرد که کاردار ایران را احضار کرده و دو دیپلمات ایرانی را عنصر نامطلوب خوانده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بیانیه مهم وزارت خارجه درباره حمله آمریکا؛ نقض آتش‌بس است

وزارت خارجه کشورمان حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه نفتکش ایرانی و دکل مخابراتی در قشم را شدیدا محکوم کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
درخواست امارات از کشورهای خلیج فارس درباره حملات ایران
امارات متحده عربی طی ادعایی خواستار واکنش یکپارچه کشورهای خلیج فارس به حملات مداوم ایران شده است.

۱۴۰۵-۰۳-۱۳ ۱۶:۲۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
صدای انفجار در بندرعباس و قشم/ ماجرا چیست؟
صدای دو انفجار شنیده شده در حوالی ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴ ناشی از امحای مهمات باقیمانده دشمن است.

۱۴۰۵-۰۳-۱۳ ۱۵:۳۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ایران هیچ پاسخی به آمریکایی‌ها درباره متن تفاهم نداده است
ادعای ترامپ مبنی بر اینکه ایران در حال تایید موضوع است،‌ کاملاً با واقعیت متفاوت است.

۱۴۰۵-۰۳-۱۳ ۱۵:۰۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
دولت کویت جنایتکار باید پاسخگوی حمایت خود از جنایات آمریکا باشد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
القاعده از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط منافع آمریکا را در منطقه تامین می‌کند.
داعش از سال 2011 تاکنون 100 درصد فقط منافع آمریکا را در منطقه تامین می‌کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
نیروهای آمریکایی از عراق از سال 2003 تاکنون 100 درصد فقط تهدیدی برای مردم ایران و کشور ایران است و مبارزه با حکومت نظام جمهوری اسلامی و ترور و قتل عام مردم مظلوم ایران بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
در جنگ ۱۲ روزه هم متأسفانه عراقچی هنوزهم و باز هم درس عبرت نگرفته است و دو باره با دوستان آمریکا جنایتکار و هم رژیم صهیونیستی جنایتکار مذاکره، گفت وگو، ملاقات، دیدار و همه جانبه همکاری می کند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
کاش یه قانون میذاشتن در شرایط جنگی هرکسی صحبت از مذاکره کنه اموالش مصادره بشه
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
شما بالاخره میخاین توافق بشه یا نمیخاین؟چرا یکی به میخ میزنین یکی به نعل؟ اگه اسراییل داره کارشکنی میکنه یعنی شما به دنبال توافقید یا دارین قصه خدا و خرما بازی میکنین؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
جهت پر کردن ضعفها ست ،،،،جنگ زرگریه ،،مراقب هزار توی اخناپوس فریبکار این کودک کشان صهیون باشید که استاد در توهم و دروغ اند
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
چقدر متأثر هستیم از وجود چنین افرادی، با وجود حملات مکرر دشمن باز هم حرف از توافق می‌زنند.
۳
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
هنوز فکر مذاکره هستید آمریکا چه امتیازی به شما میده عوضش شما هم تنگه هرمز رو میدید هم اورانیوم غنی شده این یعنی تسلیم نه مذاکره به خاطر پول بلوکه شده امنیت مردم ایران رو به خطر نندازید باور کنید که اورانیوم رو بدید با هر چی سلاح نامتعارف و هسته ای ایران رو پودر میکنن گوش بدید مذاکره نکنید
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار مورد اعتماد ما نیست و از سال 1332 تاکنون هم نبوده است. مذاکره و توافق ایران با آمریکا باز هم غلط و اشتباه است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
چرا آمریکا از خاک کشورهای عرب برای جنگ افروزی علیه ایران استفاده می کند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
عامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه، حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی است. زمان قطع کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل فرا رسیده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
باید بدانیم تنگه هرمز دیگر یک گذرگاه جغرافیایی نیست.کلید کنترل اقتصاد جهانی است و این کلید در دستان ماست. هرگونه بی‌ثباتی در این شاهرگ، کاخ سفید را در سال انتخابات، دچار تکانه‌‌های سیاسی شدید خواهد کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
چطور می‌شود به آمریکا اعتماد کرد در حالی که مشغول مذاکره با ایران بود و وانمود می‌کرد توافق محتمل است، مرتکب جنایت جنگی شد و حتی از بمباران زیر ساخت‌ها و مراکز امدادی و علمی و به شهادت رساندن دانش‌آموزان در میناب دریغ نکرد؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خیانتکار در مورد سلاح هسته ای متهم است، نه مدعی چون به خاطر که در مورد سلاح هسته ای آمریکا، کشورهای اروپایی، اسرائیل و... هیچ کاری و اقدامی و اعتراضی نکرده است و نمی کند و تاکنون سکوت اختیار کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
رافائل گروسی بی ادب شورای حکام را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
از سال 1392 تاکنون غربی‌ها قصدی برای لغو تحریم‌های ایران ندارند پس ادامه مذاکره هم اشتباه از سوی ایران بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا، اروپا، آژانس، هر سه نوکر رژیم صهیونیستی هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
امکان پیشرفت در مذاکرات وجود ندارد ایران باید مذاکرات اسلام آباد پاکستان را تعطیل کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
که فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران به طور کامل باید تعطیل شود.
گروسی هم ثابت کرد و نشان داد که نماینده آمریکا، غرب و اسرائیل بوده است.
ایران هم نباید با گروسی همکاری کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
عملکرد و رفتار دوگانه گروسی خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی مشکل توافق هسته ای و برجام بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
من از ایران می‌خواهم که دیگر درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان، با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره، گفت وگو و همکاری نکند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
عراقچی و... دیگر حق ندارند با گروسی خیانتکار مذاکره، گفت وگو و همکاری کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در ایران هم محاکمه و مجازات شود.
و ما دیگر مذاکره ایران و آمریکا را قبول نداریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
1 - عربستان سعودی در حمله به کشور ما شریک است.
2 - امارات در حمله به کشور ما شریک است.
3 - قطر در حمله به کشور ما شریک است.
4 - بحرین در حمله به کشور ما شریک است.
5 - کویت در حمله به کشور ما شریک است.
6 - اردن - در حمله به کشور ما شریک است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
گروسی لکه ننگ تاریخ آژانس انرژی اتمی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اگر توافق ایران و آژانس منطبق بر قانون مجلس است پس 100 درصد فقط مصوبه مجلس غیر قانونی بوده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ایران، اجرای قانون جنگل بود.
حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران، اجرای قانون جنگل بود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار از سال 1945 تاکنون به قوانین حقوق بشری پایبند نیست
اروپا جنایتکار از سال 1945 تاکنون به قوانین حقوق بشری پایبند نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اگر آمریکا جنایتکار نبود صهیونیست‌ها جنایتکار جرات حمله به سوریه، لبنان، غزه، ایران و یمن را نداشتند.
اگر اروپا جنایتکار نبود صهیونیست‌ها جنایتکار جرات حمله به سوریه، لبنان، غزه، ایران و یمن را نداشتند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
حملات اسرائیل و آمریکا به ایران و تاسیسات هسته ای فردو، نطنز و اصفهان نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل بود ولی اما متأسفانه سران وحشی آمریکا جنایتکار و سران وحشی رژیم صهیونیستی جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند، توجهی نکرده اند و توجهی نمی کنند. و سازمان های بین المللی هم شریک جرم تجاوز، حمله اسرائیل و آمریکا به ایران هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
غرب غده سرطانی جهان است.
رژیم اسرائیل غده سرطانی منطقه است.
کشورهای اسلامی خودشان شریک جنایات اسرائیل، غرب و مزدورانشان در غره هستند.
شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 79هزار و 746 نفر رسیده است؛ آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
مذاکره عراقچی و... با 3 کشور اروپایی دفاع از حقوق مردم ایران محسوب نمی شود. حقوق مردم ایران باید در سازمان های بین المللی و دادگاه لاهه تشکیل و پیگیری شود و نه در استانبول
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
صهیونیست ها حنایتکار و با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکایی ها جنایتکار، جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست اقدامات تروریستی می زنند.
اظهارات گروسی خیانتکار مبنی بر عدم تلاش سلاح هسته ای خیلی دیرهنگام است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
صدور نتیجه قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس خیانتکار توسط دشمنان درجه یک ملت ایران، نابودی اسرائیل جنایتکار شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار، نتانیاهو جنایتکار، هر دو 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ اسرائیل و ایران بودن و هستند.
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار هم با مجوز و دستور مستقیم ترامپ جنایتکار از تجاوز، جنایت و حمله هوایی رژیم صهیونیستی در ایران کمک، حمایت و پشتیبانی نظامی می کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
و این در حالی است که متأسفانه ایران از سال 1392 تاکنون زیر فشار تحریم و تهدید با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همه جانبه همکاری کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
رژیم صهیونیستی جنایتکار بدون اجازه آمریکا جنایتکار قادر به هیچ اقدامی نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اسراییل جنایتکار کمک و حمایت همه جانبه آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار و در سایه سکوت بی ادب سازمان های بین المللی خیانتکار تمام حقوق بین‌الملل را زیرپا گذاشته است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
نتیجه مذاکرات غیر مستقیم عراقچی و... با مسئولان بی ادب آمریکا جنایتکار در عمان و رم تجاوز و حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرهای ایران بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
رژیم اسرائیل باید به خاطر جنایات جنگی پاسخگو باشد
رژیم اسرائیل و حامیانش به خاطر جنایات جنگی باید پاسخگو باشند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
حمله رژیم کودک کش صهیونیستی به ایران، اجرای قانون جنگل بود. حمله اسرائیل به ایران مصداق بارز اجرای قانون جنگل بود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اروپا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اگر شما عاقلانه مذاکره کنید و بجای منافع گروه خاص منافع کل مردم و کشور رو در نظر بگیرید ، پیروز میدان خواهید بود.
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اگر عاقلانه هم مذاکره کنند فوقش دوباره شاهد پاره شدن توافق و در سطل آشغال ریخته شدن آن توسط طرف آمریکایی خواهیم بود
۱۲
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