باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدامات رژیم صهیونیستی برای حمله به ضاحیه لبنان گفت: بازی‌ای که میان ترامپ و نتانیاهو در جریان است، ریشه در ماهیت جنایت‌کارانه نتانیاهو دارد چون حیات سیاسی او اساساً با جنگ تداوم می‌یابد و از این‌رو کوشید تا جبهه مقاومت و به‌ویژه حزب‌الله را از میان بردارد که دیگر تهدیدی برای او محسوب نشوند سپس در گام بعدی، ترامپ را تحریک کند که حملات خود را متوجه ایران سازد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: در برابر این طرح، همه مسئولان ایران با یک موضع‌گیری یکپارچه اعلام آمادگی کردند تا در صورت لزوم به اسرائیل حمله کنند.

این نماینده مجلس بیان کرد: نتانیاهو آدمی نیست که به حرف گوش دهد بلکه ممکن است امروز حرفی بزند و فردا کار خود را انجام دهد بنابراین ایران باید محکم این موضوع را دنبال کند و همواره در جهت مقابله با اسرائیل گام بردارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: ممکن است رژیم صهیونیستی یکی دو روز تحمل کند و دوباره حملات خود را علیه لبنان و جنوب آن که حزب‌الله قرار دارد، آغاز کند لذا این موضوع باید تعیین تکلیف شود و پا در هوا نماند و این وضعیتی که در آن هستیم نباید ادامه پیدا کند.

کوثری تاکید کرد: نتانیاهو اصلا نمی‌خواهد توافقی صورت بگیرد زیرا موجودیت و هستی او با جنگ گره خورده است. به همین دلیل، هر زمان که قصد شکل‌گیری توافقی میان ایران و آمریکا باشد، نتانیاهو به گونه‌ای فضا را برهم می‌زند که توافق به نتیجه نرسد تا جنگ بین ایران و آمریکا ادامه پیدا کند و احتمال خرابکاری از طرف اسرائیل برای جلوگیری از هرگونه توافق حتمی است.