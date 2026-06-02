حماس ادعا‌ها مبنی بر امتناع از واگذاری کنترل نوار غزه را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - حماس روز سه‌شنبه ادعا‌هایی مبنی بر امتناع از واگذاری کنترل نوار غزه را رد کرد و ادعا‌های برخی از اعضای هیئت صلح را «دروغ‌های گمراه‌کننده‌ای» توصیف کرد که هدف آنها «پوشش دادن به اشغالگران برای ادامه تجاوز» است.

حازم قاسم، سخنگوی حماس آمادگی کامل حماس را برای انتقال تمام مسئولیت‌های حکومتی از جمله امور امنیتی به کمیته ملی اداره غزه مستقر در قاهره، که به گفته او توسط طرفین مورد توافق قرار گرفته است، تکرار کرد.

او استدلال کرد که مانع اصلی کار این کمیته، اسرائیل است به همراه نیکولای ملادنوف، مدیر اجرایی هیئت صلح و آنها را متهم کرد که تمام مسیر‌های مذاکرات را به یک موضوع واحد مرتبط می‌کنند، به گونه‌ای که با دیدگاه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای صلح در غزه متفاوت است.

قاسم همچنین هیئت صلح را به عدم اعمال فشار بر اسرائیل برای اجازه ورود کمیته به غزه یا تأمین منابع مورد نیاز برای فعالیت آن متهم کرد.

کاخ سفید در ۱۶ ژانویه از تصویب ساختار‌های حکومت انتقالی برای غزه از جمله هیئت صلح، کمیته ملی اداره غزه و نیروی بین‌المللی ایجاد ثبات خبر داد.

اظهارات قاسم در بحبوحه دشواری‌ها در پیشبرد مرحله دوم توافقی که از ۱۰ اکتبر به اجرا درآمد و در حالی که حماس اسرائیل را به تشدید نقض میدانی و نقض توافق متهم می‌کند، مطرح می‌شود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: حماس ، نوار غزه
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