کن اوکیف، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا و فعال حقوق بشر، می‌ گوید: حمله به مدرسه شجره طیبه میناب در روز جشن پوریم یهودیان (جشنی برای کشتن ایرانیان) و با موشک تاماهاک انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کن اوکیف، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا و فعال حقوق بشر، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در پاسخ به این سؤال که چه نقطه عطفی در زندگی او موجب شد در برابر سیاست‌های آمریکا بایستد و اکنون علیه آنها موضع‌گیری کند، اظهار داشت: من به‌عنوان یک تفنگدار وارد نیروی دریایی شدم و آنجا یک‌سری قسم‌ها را یاد کردم و یاد گرفتم که چگونه رفتار کنم. منتها بعد از اینکه کار درست را انجام دادم و در مقابل اقدامات غیرقانونی و رفتار نادرست آنها ایستادم، مرا مجازات کردند، بیرون انداختند و با من بدرفتاری زیادی کردند. این در واقع باعث شد متوجه شوم چیز‌های دیگری هم وجود دارد که غیرواقعی و دروغ هستند و آنها به ما می‌گویند.

وی افزود: من به دنبال بقیه مسائل رفتم تا آنها را پیدا کنم. سپس موضوع غزه و بعد موضوع ایران پیش آمد و این مسائل را پیگیری کردم. به‌طور کلی می‌گویم که به همین دلیل از نیروی دریایی و تفنگداران دریایی تشکر می‌کنم که باعث شدند مسیر زندگی من عوض شود. این برخوردی که با من کردند، در واقع تلنگری بود؛ مثل همان قرص قرمزی که در فیلم ماتریکس وجود داشت. با عبور از این ماجرا و مواجهه با آن، متوجه واقعیت‌ها شدم، چشمم باز شد و در نتیجه امروز در کنار شما هستم.

اوکیف در پاسخ به این سوال که شواهد فنی زیادی وجود دارد که آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب حمله کرد ولی این کشور زیر بار نرفته و یک موضع صریح نگرفت، آیا فکر نمی‌کنید یک دوگانه سیاستی را پیش رو گرفتند؟، گفت: متأسفانه اتفاقی که در میناب افتاد (حمله موشکی آمریکا به مدرسه شجره طیبه و شهادت ۱۵۷ دانش‌آموز) صرفاً یک اتفاق منفرد در اینجا نبوده است.

تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا افزود: کشور من، آمریکا، عادت به کشتار بی‌گناهان دارد و بار‌ها این کار را تکرار کرده است و اکنون شمار قربانیان آن به میلیون‌ها نفر رسیده است. آنها این کار را در سراسر دنیا انجام می‌دهند و این تنها یک اتفاق نیست.

این فعال حقوق بشر تصریح کرد: اگر بخواهیم به خود این اتفاق نگاه کنیم، انکار آن توسط آمریکا فقط توهین به شعور مخاطب است.

وی ادامه داد: چیزی که اتفاق افتاده این است که اتفاقاً در جشن پوریم یهودی‌ها (جشنی برای کشتن ایرانیان)، در همان روز این کشتار را با موشک تاماهاک مرتکب شدند و این اقدام کاملاً زمان‌بندی‌شده بوده است.

اوکیف خاطرنشان کرد: چیزی که آمریکایی‌ها باید متوجه شوند این است که بهای این کار را خواهند پرداخت؛ به هر قیمتی که شده، بهای آن را می‌پردازند. اگر خودتان بودید چه؟ اگر فرزندان خودتان بودند چه؟

وی گفت: من به میناب رفته‌ام و با خانواده بچه‌های شهیدشده در میناب صحبت کرده‌ام. یکی از بچه‌هایی که شهید شده بود، هیچ چیزی از او باقی نمانده بود و به‌طور کامل از بین رفته بود.

او در پایان این بخش از سخنانش اظهار داشت: امیدوارم مردم آمریکا این درد و این خجالت ناشی از این اتفاق را حس کنند و درک نمایند و بدانند که اگر جلوی حکومت خود را نگیرند، خودشان نیز در این جریان نقش دارند و سهیم هستند.

اوکیف در پاسخ به این سوال که باتوجه به تجربه حضور شما در ارتش آمریکا، نقش واقعی واشنگتن در تصمیمات و اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا اسرائیل بدون حمایت‌های سیاسی، اطلاعاتی و تسلیحاتی آمریکا می‌توانست سیاست‌های کنونی خود را در منطقه ادامه دهد؟، گفت: اگر آمریکا حمایت خود را از اسرائیل قطع کند، این رژیم حتی یک ماه نیز دوام نخواهد آورد و مردم آمریکا نیز مایل‌اند چنین اتفاقی رخ دهد.

تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا افزود: اگر آمریکا حمایت خود از رژیم صهیونیستی را قطع کند، ایران و محور مقاومت در مدت‌زمانی کوتاه رژیم صهیونیستی را از صحنه روزگار محو خواهند کرد و امیدوارم این اتفاق محقق شود.

این فعال حقوق بشر ادامه داد: در صورت وقوع چنین رخدادی، آزادی‌خواهان و بسیاری از مردم جهان از نابودی رژیم صهیونیستی بسیار خوشحال خواهند شد.

اوکیف گفت: از سال ۱۹۱۳ به این سو، آمریکا به‌تدریج تحت نفوذ و کنترل یهودیان قرار گرفته و اکنون نیز به‌صورت مستقیم تأمین مالی اقدامات رژیم صهیونیستی، از جمله کودک‌کشی و نسل‌کشی در نقاط مختلف جهان را بر عهده دارد.

وی در پایان اظهار داشت: اگر حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی ادامه پیدا کند، این جریان می‌تواند آمریکا و حتی جهان را به نابودی بکشاند؛ زیرا آنان شیطان‌پرست هستند و تا زمانی که دنیا را نابود نکنند، از تلاش دست نخواهند کشید.

منبع: تسنیم