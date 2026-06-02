با توجه به مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، نرخ شاخص تن-کیلومتر در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا از جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ افزایش خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد: نرخ شاخص تن-کیلومتر که پیش از این ۱۳ هزار و ۱۹۰ ریال بود، از زمان اجرای مصوبه جدید به ۱۶ هزار و ۶۸۰ ریال معادل ۲۶.۵ درصد خواهد رسید.

بر این اساس، شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل کالا باید مبنای نرخ حمل کالا توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سطح محور‌های مواصلاتی را متناسب با شاخص نرخ جدید اعمال کنند.

افزایش نرخ شاخص تن-کیلومتر جابجایی کالا در چارچوب مصوبات قانونی و با هدف ایجاد تعادل در هزینه‌های حمل، پشتیبانی از فعالیت ناوگان باری و ساماندهی بهتر فرآیند جابه‌جایی کالا در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور انجام شده است.

برچسب ها: حمل و نقل جاده‌ای ، تن کیلومتر ، سازمان راهداری
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