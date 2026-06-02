رضا نصیرزاده گفت: عزت و عظمت کنونی ایران اسلامی را به معنای واقعی کلمه مدیون حضرت امام خمینی هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ رضا نصیرزاده مسئول ناحیه بسیج دانشجویی آذربایجان‌غربی، امشب در گفت‌وگو با خبرنگاران، گفت: بزرگداشت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) گام بلندی برای تقویت فرهنگ متعالی غدیر به شمار می‌‌رود.

وی بزرگداشت امام خمینی(ره) را در واقع پاسداشت یک مکتب الهی و انقلابی دانست و افزود: ما به واسطه برگزاری مراسمات یادبود حضرت امام(ره) در واقع ارزش‌ها و آرمان‌های یک نهضت عظیم را بازخوانی می‌کنیم.

این مسئول با بیان اینکه تکریم امام راحل را نباید فقط تکریم یک شخصیت بدانیم، اضافه کرد: در این روز ما در راستای پاسداشت مکتب الهی و انقلابی گام برمی‌داریم چراکه ایشان با ایستادگی در برابر استکباربرای دفاع از اسلام و عزت ‌بخشیدن به ملت بزرگ ایران گام برداشتند و ثابت کردند هر ملتی که اراده کند می‌تواند سرنوشت خود را به دست گرفته و از بیگانگان بی‌نیاز شوند.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: سالروز ارتحال حضرت امام همچنین یادآوری شهادت قائد امت برای ما داغی سنگین است ولی این روزها و مناسبت‌ها نشان‌دهنده مسیر حق هستند.

نصیرزاده در ادامه سخنان خود تکریم شخصیت‌های بزرگ دینی و انقلابی که عمر خود را در راه اسلام و مردم صرف کرده‌اند، امری حائزاهمیت دانست و اظهار کرد: لازم است دانشجویان انقلابی استان ‌ما در مراسم‌هایی که در این راستا برگزار می‌شود حضور گسترده و پرشور و توام با بصیرت داشته باشند.

وی بیان کرد: امام خمینی(ره) سال‌ها تبعید، رنج دوری از میهن و سختی‌های فراوان را برای دفاع از اسلام، استقلال کشور و عزت ملت به جان خریدند، تا ایران عزیز امروز در چنین نقطه‌ای بایستد و مقابل کسانی قد علم کند که ادعای سروری دنیا را دارند.

برچسب ها: بسیج دانشجویی ، امام خمینی‌
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