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باشگاه خبرنگاران جوان - یک رسانه صهیونیستی در گزارشی به ابعاد برخی برنامههای امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداخته و مدعی شده است که موساد در مقطعی تلاش داشته با حمایت و تجهیز گروههای مسلح و تجزیهطلب، زمینه بیثباتی داخلی و فشار بر جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.
بر اساس این گزارش، طراحان این سناریو امیدوار بودند با فعالسازی برخی گروهکها در مناطق مرزی، شرایطی برای ایجاد ناامنی و تشدید شکافهای داخلی فراهم شود. با این حال، این رسانه اذعان کرده است که این برنامهها به اهداف پیشبینیشده دست نیافته و نتوانسته تأثیر تعیینکنندهای بر ثبات و انسجام داخلی ایران بگذارد.