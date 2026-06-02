روسیه روز سه‌شنبه به توقیف کشتی تاگور توسط فرانسه در آب‌های بین‌المللی اعتراض کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روسیه روز سه‌شنبه به توقیف کشتی تاگور توسط فرانسه در آب‌های بین‌المللی اعتراض کرد و این اقدام را «نقض قوانین بین‌المللی دریایی» خواند و از پاریس توضیح خواست.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که این کشتی که از مورمانسک به کامرون در حرکت بود، در ۳۱ مه توسط نیرو‌های فرانسوی با پشتیبانی انگلیس در حدود ۴۰۰ مایل دریایی در غرب بریتانی توقیف شد. بنا به گزارش‌ها، مقامات فرانسوی به فعالیت کشتی با پرچم دروغین مشکوک بوده‌اند.

زاخارووا گفت: «سفارت روسیه در فرانسه از پاریس خواسته است که جزئیات کاملی از شرایط پیرامون توقیف را ارائه دهد و اقدامات جامعی را برای محافظت از اتباع روسی در میان خدمه انجام می‌دهد.»

او توجیه فرانسه تحت ماده ۱۱۰ کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا‌ها را رد کرد و استدلال کرد که اگرچه این ماده بازرسی‌های محدودی را تحت شرایط خاص مجاز می‌داند، اما اجازه نمی‌دهد که یک کشتی به زور از آب‌های بین‌المللی به یک بندر خارجی منحرف شود.

او گفت: «حقوق بین‌المللی دریانوردی به یک کشتی جنگی اجازه می‌دهد تا در شرایط کاملاً محدود، یک کشتی را در دریای آزاد متوقف و بازرسی کند. با این حال، اختیار منحرف کردن اجباری یک کشتی از دریای آزاد - فضای دریایی که در آن آزادی نامحدود ناوبری اعمال می‌شود - و اسکورت آن به بندری در کشور مبدا کشتی جنگی، تحت هیچ معاهده بین‌المللی پیش‌بینی نشده است.»

زاخارووا همچنین اشاره به اجرای تحریم‌ها را رد کرد و استدلال کرد که فقط اقدامات مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد را می‌توان تحریم‌های بین‌المللی در نظر گرفت.

او گفت: «ادعا‌های مقامات فرانسوی مبنی بر اینکه اقدامات آنها با قوانین بین‌المللی سازگار بوده است، نمونه دیگری از پوچ‌گرایی حقوقی اروپا و بازنویسی گزینشی هنجار‌ها برای رسیدن به اهدافشان است.»

او همچنین از آنچه که «همدستی دزدان دریایی فرانسوی-بریتانیایی» نامید، انتقاد کرد و هشدار داد که گسترش چنین اقدامات اجرایی می‌تواند پیامد‌های گسترده‌تری برای کشتیرانی بین‌المللی داشته باشد و خاطرنشان کرد که بسیاری از کشتی‌های تجاری که در خدمت منافع اروپا هستند، تحت پرچم‌های مصلحتی فعالیت می‌کنند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ماریا زاخارووا ، توقیف نفتکش
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