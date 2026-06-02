راز تولد قدرت موشکی ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - هر زمان سخن از موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به میان می‌آید، ذهن‌ها به سمت فرماندهان و متخصصان هوافضای سپاه می‌رود؛ مجموعه‌ای که طی سال‌های گذشته نقش مهمی در توسعه توان بازدارندگی کشور ایفا کرده است. اما پرسش اصلی اینجاست که چرا در میان انواع تجهیزات نظامی، تمرکز ویژه‌ای بر توسعه موشک‌ها شکل گرفت؟

پاسخ این سؤال را باید در سال‌های دفاع مقدس جست‌وجو کرد. در آن دوران، ایران تحت شدیدترین تحریم‌های تسلیحاتی قرار داشت و دسترسی به بسیاری از تجهیزات پیشرفته نظامی با محدودیت‌های جدی مواجه بود. از سوی دیگر، حملات موشکی دشمن به شهرهای ایران ضرورت ایجاد یک توان بازدارنده مؤثر را بیش از پیش نمایان کرد.