دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان از بازداشت عوامل قدرت‌نمایی و عربده‌کشی در پارک «کیو» خرم‌آباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، ساعاتی پیش با اشاره به حادثه پیش آمده در پارک کیو خرم‌آباد، اظهار داشت:   در پی گزارشی مبنی بر قدرت‌نمایی و استفاده از سلاح سرد (قمه) توسط تعدادی از افراد در پارک کیو، بلافاصله دستورات قضایی لازم جهت شناسایی و دستگیری عوامل این واقعه صادر شد.

 حسنوند با بیان اینکه عوامل این درگیری با تلاش ماموران انتظامی و همکاری دستگاه قضایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر شدند، تاکید کرد: با توجه به قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با مخلان نظم و امنیت، متهمان این پرونده تا زمان تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم قضایی، با صدور قرار بازداشت موقت، در بازداشت به سر خواهند برد و هیچ‌گونه اغماضی در این خصوص صورت نخواهد گرفت.

وی از شهروندان درخواست کرد تا هرگونه موارد مشابه یا اخبار مربوط به فعالیت مجرمانه را بلافاصله به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی گزارش دهند تا با قاطعیت با آن برخورد شود. 

دادستان لرستان یادآور شد: پارک‌های سطح شهر باید محل امن و آرامش برای تفریح شهروندان باشد و دستگاه قضایی با تمام توان خود اجازه نخواهد داد عده‌ای قلیل امنیت روانی و جانی جامعه را خدشه‌دار کنند.

منبع: دادگستری لرستان 

برچسب ها: دستگیری ، لرستان
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