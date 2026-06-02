باشگاه خبرنگاران جوان - علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، ساعاتی پیش با اشاره به حادثه پیش آمده در پارک کیو خرم‌آباد، اظهار داشت: در پی گزارشی مبنی بر قدرت‌نمایی و استفاده از سلاح سرد (قمه) توسط تعدادی از افراد در پارک کیو، بلافاصله دستورات قضایی لازم جهت شناسایی و دستگیری عوامل این واقعه صادر شد.

حسنوند با بیان اینکه عوامل این درگیری با تلاش ماموران انتظامی و همکاری دستگاه قضایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر شدند، تاکید کرد: با توجه به قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با مخلان نظم و امنیت، متهمان این پرونده تا زمان تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم قضایی، با صدور قرار بازداشت موقت، در بازداشت به سر خواهند برد و هیچ‌گونه اغماضی در این خصوص صورت نخواهد گرفت.

وی از شهروندان درخواست کرد تا هرگونه موارد مشابه یا اخبار مربوط به فعالیت مجرمانه را بلافاصله به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی گزارش دهند تا با قاطعیت با آن برخورد شود.

دادستان لرستان یادآور شد: پارک‌های سطح شهر باید محل امن و آرامش برای تفریح شهروندان باشد و دستگاه قضایی با تمام توان خود اجازه نخواهد داد عده‌ای قلیل امنیت روانی و جانی جامعه را خدشه‌دار کنند.

منبع: دادگستری لرستان