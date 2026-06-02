روزی که هیتلر به متحد دیروزش خیانت کرد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در چنین روزی از سال ۱۹۴۱، نیروهای آلمان نازی به دستور هیتلر عملیات گسترده «بارباروسا» را علیه ستالین و اتحاد جماهیر شوروی آغاز کردند. این حمله در حالی صورت گرفت که کمتر از دو سال پیش، دو کشور با امضای پیمان عدم تعرض آلمان و شوروی، متعهد شده بودند از درگیری مستقیم با یکدیگر خودداری کنند.

عملیات بارباروسا با مشارکت میلیون‌ها سرباز، هزاران تانک و صدها هواپیما، بزرگ‌ترین تهاجم نظامی تاریخ محسوب می‌شود. رهبران آلمان نازی تصور می‌کردند که ارتش سرخ ظرف چند ماه شکست خواهد خورد و بخش‌های وسیعی از خاک شوروی به تصرف درخواهد آمد.