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روزی که هیتلر به متحد دیروزش خیانت کرد + فیلم

تهاجم آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی در ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱، یکی از مهم‌ترین نقاط عطف جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود. حمله‌ای که با نقض پیمان عدم تعرض میان دو کشور، جبهه شرقی جنگ را گشود و مسیر تاریخ را تغییر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چنین روزی از سال ۱۹۴۱، نیروهای آلمان نازی به دستور هیتلر عملیات گسترده «بارباروسا» را علیه ستالین و اتحاد جماهیر شوروی آغاز کردند. این حمله در حالی صورت گرفت که کمتر از دو سال پیش، دو کشور با امضای پیمان عدم تعرض آلمان و شوروی، متعهد شده بودند از درگیری مستقیم با یکدیگر خودداری کنند.

عملیات بارباروسا با مشارکت میلیون‌ها سرباز، هزاران تانک و صدها هواپیما، بزرگ‌ترین تهاجم نظامی تاریخ محسوب می‌شود. رهبران آلمان نازی تصور می‌کردند که ارتش سرخ ظرف چند ماه شکست خواهد خورد و بخش‌های وسیعی از خاک شوروی به تصرف درخواهد آمد.

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
شما بیا
امنیت شغلی و مسکن و ازدواج رو فراهم کن
من به شخصه مقاومت میکنم
تو میدونی اجاره خونه توو یه شهر دور افتاده چقدره
مبدونی ازدواج دیگه رفت پی کارش
شما حقوقتون براهه
یه مسکن ملی شده 3 میلیارد
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