باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش پورتال خبری لبنانی جنوبیه، دور چهارم مذاکرات بین هیئت لبنانی و اسرائیلی در واشنگتن با تمرکز بر طرح پیشنهادی آمریکا برای کاهش تنش مرحلهای آغاز شده است.
این طرح ۶۰ روزه شامل خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان است. این پورتال اعلام کرد که همزمان، ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح از نیروی موقت سازمان ملل در لبنان، استقرار در مناطق جنوبی را برای جلوگیری از شکست آتشبس و از سرگیری خصومتها آغاز خواهند کرد.
به گفته برخی منابع، ایالات متحده انتظار پیشرفت فوری در مذاکرات را ندارد، با این حال، آنها را مسیری برای بازگرداندن اعتماد بین طرفین میداند.
در این مرحله، اسرائیل خروج نیروهای خود را به تضمینهای امنیتی شفاف، که شامل برچیدن کامل ساختار نظامی حزبالله میشود، مرتبط میکند. طرف لبنانی تاکید دارد که موضوع خلع سلاح حزبالله، مسئله داخلی این کشور است و نمیتواند شرطی برای مذاکرات باشد. بیروت معتقد است که بحث سیاسی جدی در مورد این موضوع تنها پس از خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان میتواند در سطح ملی آغاز شود.
نواف سلام، نخست وزیر لبنان پیش از این گفته بود که بیروت به حل و فصل دیپلماتیک این درگیری متعهد است. وی گفت: «مذاکرات بهترین و کمهزینهترین گزینه برای مردم لبنان است که منجر به پایان اشغال و امکان بازگشت ساکنان مناطق جنوبی به خانههایشان خواهد شد.»
منبع: تاس