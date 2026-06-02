باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره آخرین وضعیت صدور روادید کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به مکزیک، اظهار کرد: همان گونه که شب گذشته رئیس فدراسیون نیز اشاره کرد، تلاش گسترده‌ای از سوی بخش‌های اجرایی، پشتیبانی، مدیریتی و بین‌الملل فدراسیون برای حل مسائل مربوط به تیم ملی در حال انجام است. امیدواریم این فرایند به بهترین شکل ممکن طی شود.

او افزود: طبق اعلام رئیس فدراسیون منتظر هستیم تا امشب یا حداکثر صبح فردا روادید های مربوط به مکزیک را دریافت کنیم که این اتفاق می‌تواند خبر خوبی برای تیم ملی باشد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال درمورد آخرین وضعیت تیم، گفت: انگیزه در میان بازیکنان، اعضای کادر فنی و مجموعه تیم ملی بسیار بالاست. تصاویری که در روز‌های اخیر از طریق شبکه سیما پخش شده نیز گواه همین موضوع است و نشان می‌دهد تیم ملی انگیزه بسیار خوبی دارند.

علوی ادامه داد: امروز نیز رئیس فدراسیون فوتبال گفت‌وگوی مفصلی با امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی، بازیکن ارزشمند فوتبال کشورمان داشت و در این تماس درباره آخرین وضعیت تیم ملی صحبت کردند. نکات مدنظر به‌صورت روزانه به اعضای تیم منتقل می‌شود و این تماس‌ها همچنان ادامه دارد.

او عنوان کرد: باتوجه‌به ضرورت تأمین منابع مالی موردنیاز و در راستای اجرای دستورات رئیس‌جمهور محترم و وزیر ورزش، رئیس فدراسیون همچنان در تهران حضور دارند تا این موضوع هرچه سریع‌تر نهایی و محقق شود. این جلسات ادامه خواهد داشت و امیدواریم این منابع هرچه سریع‌تر تزریق و به تیم ملی کمک شود.

سخنگوی فدراسیون درباره تأثیر مسائل غیر فوتبالی و برخی کارشکنی‌ها در تصمیم کادر فنی برای انتخاب فهرست نهایی تیم ملی در جام جهانی، گفت: کادر فنی محترم تیم ملی توضیحات مبسوطی داد. برای کلیه بازیکنانی که در پروسه مقدماتی جام جهانی و اردو‌ها در تیم بودند آرزوی موفقیت می‌کنم. همگی می‌دانند تیم ملی خانه آنهاست و منتظر درخشششان در رویداد‌های آتی هستیم. این بازیکنان در تورنمنت‌های آتی فرصت‌های بسیار خوبی دارند.

علوی ادامه داد: در همین فهرست اعلام شده امیرمحمد رزاق‌نیا، بازیکن متولد فروردین ۱۳۸۵ داریم که با ۲۰ سال و ۲ ماه، عنون جوان‌ترین بازیکن تاریخ ایران در ادوار جام جهانی را به خودش اختصاص داده است. این نگرش بلندمدت کادر فنی است و او فرصت بازی در سه تا چهار جام جهانی را دارد. رزاق‌نیا در روز‌های منتهی به جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان به دنیا آمد و شرایط خیلی خوبی دارد. در تیم ملی امید هم بازی کرده است.

او عنوان کرد: دعوت رزاق‌نیا نشان می‌دهد هدف‌گذاری کادر فنی نسل‌سازی و جوان‌گرایی در کنار هم است. الان تیم ملی امید هم در آنتالیا است و تمرینات خوبی را برگزار می‌کند. روز گذشته حسین عبدی و همکارانش به اردوی تیم ملی بزرگسالان رفتند و قلعه‌نویی روی این تیم هم نظارت کامل دارد. این ثابت می‌کند فدراسیون جهت حضور در باز‌ی‌های آسیایی ناگویا به این تیم هم نگاه ویژه‌ای دارد.

علوی تأکید کرد: شاید در طول ۳۰ سال اخیر یکی از رویداد‌هایی را پیش‌رو داریم که مدیران و همراهانی که می‌توانستند حضور پیدا کرده و به تیم ملی کمک کنند به این سفر نمی‌روند. با تصمیم اعضای هیئت رئیسه اکثریت قریب به اتقاق این اعضا در راستای لزوم صرفه‌جویی برای هزینه‌ها اعلام کردند حتی در مکزیک هم حضور پیدا نمی‌کنند. از راه دور برای تیم ملی آرزوی موفقیت داشته و به این تیم کمک می‌کنند. امروز هم جلسه‌ای برای رسیدگی به وضعیت تیم ملی از ابعاد مختلف برگزار شد.

او درباره اینکه آیا بهتر نیست برای صرفه‌جویی امیرحسین محمودی، کسری طاهری و هادی حبیبی‌نژاد هم به آمریکا نروند، گفت: بر اساس مقدورات و محذورات کادر فنی دراین‌خصوص جمع‌بندی می‌کند. باید دید درباره نحوه کمک آنها به تیم چه نظری وجود دارد. برای خودشان هم تجربه خاصی است. برخی از این نفرات (کسری طاهری و امیرحسین محمودی) می‌توانند به تیم ملی امید هم کمک کنند. مطابق برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم نهایی ظرف ۲۴ ساعت آینده توسط کادر فنی تیم ملی بزرگسالان اتخاذ می‌شود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال اشاره کرد: کمترین تعداد نفرات راهی جام جهانی می‌شوند. حتی این تصمیم قبل از بحث مطرح‌شدن ویزا و مشکلاتی که موجود بود توسط اعضای هیئت رئیسه گرفته شد. در نهایت تیم ملی مطابق هماهنگی با بخش تراول (سفر) فیفا صبح شنبه ۱۶ خرداد به مکزیک می‌رود.