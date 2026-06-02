سخنگوی وزارت امور خارجه در دیدار با جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس گفت: حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ضامن دوام و پایداری ایران اسلامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با حضور در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با سردار بهمن کارگر رئیس «بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت» و جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار که با حضور اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی این بنیاد برگزار شد، تاکید کرد: حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، نه فقط یک امر خوب و شایسته بلکه اقدامی راهبردی است چرا که پاسداشت و ترویج فرهنگ مقاومت و شهادت جزء ضروری بازدارندگی و ضامن دوام و پایداری ایران اسلامی است.

بقائی همچنین با اشاره به نبرد حماسی ایرانیان در مصاف با متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی، آزادگی و عزت‌طلبی را به‌عنوان دو ارزش اصیل ایرانی-اسلامی نام برد که رمز ایستادگی و استقامت ملت ایران در برابر تجاوز نظامی بیگانه بوده و در جریان دو جنگ تحمیلی یک سال اخیر در عرصه عمل به منصه ظهور رسید.

در این دیدار صمیمانه، سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد در سخنانی ضمن تقدیر از مجاهدت‌های دستگاه دیپلماسی در صیانت از منافع ملی، هماهنگی و هم‌افزایی بسیار موثر و پربرکت میدان و دیپلماسی را ضامن پیروزی ملت در برابر دسیسه‌های دشمنان توصیف کرد و با اشاره به حضور میلیونی مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها، بر ضرورت اهتمام بیش از پیش همگانی برای حفظ و تقویت انسجام و اتحاد ملی تأکید کرد.

در این جلسه، اعضای شورای فرهنگی «بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت» دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای پیشبرد برنامه‌های دیپلماسی فرهنگی کشور و تبیین حقانیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران بیان کردند.

ممنبع: وزارت امور خارجه

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، دفاع مقدس
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