از اتاق فرمان تا پناهگاه + فیلم

بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ادامه تنشهای منطقهای، یک انیمیشن (پویانمایی) سیاسی با محوریت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای پیدا کرده است. این اثر با زبانی طنز و نمادین، شرایط امنیتی سرزمینهای اشغالی و نگرانیهای ناشی از حملات موشکی را به تصویر میکشد.
در این پویانمایی، نتانیاهو در حالی به تصویر کشیده میشود که با شنیدن آژیرهای هشدار و اخبار حملات، به پناهگاه پناه میبرد. سازندگان این اثر تلاش کردهاند تصویری کنایهآمیز از فشارهای امنیتی و چالشهای پیش روی مقامات رژیم صهیونیستی ارائه دهند.