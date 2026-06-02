از اتاق فرمان تا پناهگاه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ادامه تنش‌های منطقه‌ای، یک انیمیشن (پویانمایی) سیاسی با محوریت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده است. این اثر با زبانی طنز و نمادین، شرایط امنیتی سرزمین‌های اشغالی و نگرانی‌های ناشی از حملات موشکی را به تصویر می‌کشد.

در این پویانمایی، نتانیاهو در حالی به تصویر کشیده می‌شود که با شنیدن آژیرهای هشدار و اخبار حملات، به پناهگاه پناه می‌برد. سازندگان این اثر تلاش کرده‌اند تصویری کنایه‌آمیز از فشارهای امنیتی و چالش‌های پیش روی مقامات رژیم صهیونیستی ارائه دهند.