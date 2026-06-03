رئیس فدراسیون والیبال با تمجید از رویکرد روبرتو پیاتزا در شرایط اخیر، ابراز امیدواری کرد که همکاری این مربی با تیم ملی والیبال ایران تا پایان سال ۲۰۲۸ تداوم یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ایران با اشاره به عملکرد و تعهد روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران، اظهار کرد: پیاتزا حسن نیت و تعهد خود را در شرایط اخیر به‌خوبی نشان داد و با حضور در ایران، همراهی خود با تیم ملی را به اثبات رساند.

وی افزود: بر اساس مفاد قرارداد، بندی برای ادامه همکاری تا سال پایانی چرخه المپیک در نظر گرفته شده است، اما اجرای آن به تصمیم و توافق دو طرف بستگی دارد و به‌صورت قطعی و یک‌طرفه نیست.

رئیس فدراسیون والیبال ایران خاطرنشان کرد: با توجه به عملکرد، نتایج و رویکرد حرفه‌ای پیاتزا، امیدواریم شرایطی فراهم شود که همکاری با وی فراتر از تعهدات فعلی ادامه پیدا کند و بتوانیم تا پایان سال ۲۰۲۸ از حضور او در رأس کادر فنی تیم ملی بهره‌مند باشیم.